В Пермском крае произошел пожар в исправительной колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в спортивной детской школе. Курган, крыша, пожар, задымление, пожарная лестница, дым, пожарные
Площадь пожара в колонии составила 370 квадратных метров Фото:

В поселке Широковском Губахинского округа Пермского края произошел пожар в одном из зданий исправительной колонии №12. Площадь возгорания составила 370 квадратных метров.

«На место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения, вызваны пожарные расчеты КТБ-7 и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет. Эвакуация людей не требуется, учреждение работает в штатном режиме», — сообщается на сайте ГУФСИН России по Пермскому краю.

В колонию выехало руководство и сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю. По факту ЧП проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее URA.RU рассказывало о пожаре в исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, где загорелась кровля деревообрабатывающего цеха. В марте 2024 года в Прикамье также горела колония ИК-37, где пожар возник в здании швейного и металлообрабатывающего цехов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Широковском Губахинского округа Пермского края произошел пожар в одном из зданий исправительной колонии №12. Площадь возгорания составила 370 квадратных метров. «На место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения, вызваны пожарные расчеты КТБ-7 и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет. Эвакуация людей не требуется, учреждение работает в штатном режиме», — сообщается на сайте ГУФСИН России по Пермскому краю. В колонию выехало руководство и сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю. По факту ЧП проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются. Ранее URA.RU рассказывало о пожаре в исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, где загорелась кровля деревообрабатывающего цеха. В марте 2024 года в Прикамье также горела колония ИК-37, где пожар возник в здании швейного и металлообрабатывающего цехов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...