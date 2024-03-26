В Пермском крае произошел пожар в исправительной колонии

Площадь пожара в колонии составила 370 квадратных метров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В поселке Широковском Губахинского округа Пермского края произошел пожар в одном из зданий исправительной колонии №12. Площадь возгорания составила 370 квадратных метров.

«На место происшествия незамедлительно прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения, вызваны пожарные расчеты КТБ-7 и ГУ МЧС России по Пермскому краю. Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет. Эвакуация людей не требуется, учреждение работает в штатном режиме», — сообщается на сайте ГУФСИН России по Пермскому краю.

В колонию выехало руководство и сотрудники Главного управления ФСИН России по Пермскому краю. По факту ЧП проводятся проверочные мероприятия. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются.

Ранее URA.RU рассказывало о пожаре в исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, где загорелась кровля деревообрабатывающего цеха. В марте 2024 года в Прикамье также горела колония ИК-37, где пожар возник в здании швейного и металлообрабатывающего цехов.