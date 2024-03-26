Челябинские садоводы отследят движение автобусов на карте

В Челябинской области с 26 апреля на линию выйдут межмуниципальные садовые маршруты с подключенной системой ГЛОНАСС, которые можно будет отслеживать на любом картографическом сервисе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.
«С 26 апреля на линию выйдут межмуниципальные сезонные садовые маршруты. Все автобусы, отправляющиеся из Челябинска, будут подключены к ГЛОНАСС. Это позволит отображать движение автобусов на Яндекс.картах и других картографических сервисах», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что эта система позволит садоводам заранее планировать свои поездки до сада и обратно. Номера и графики движения садовых маршрутов представят в начале апреля.
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