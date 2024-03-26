26 марта 2024

Челябинские садоводы отследят движение автобусов на карте

© Служба новостей «URA.RU»
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Садоводы смогут заранее запланировать свои поездки Фото:

В Челябинской области с 26 апреля на линию выйдут межмуниципальные садовые маршруты с подключенной системой ГЛОНАСС, которые можно будет отслеживать на любом картографическом сервисе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора.

«С 26 апреля на линию выйдут межмуниципальные сезонные садовые маршруты. Все автобусы, отправляющиеся из Челябинска, будут подключены к ГЛОНАСС. Это позволит отображать движение автобусов на Яндекс.картах и других картографических сервисах», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что эта система позволит садоводам заранее планировать свои поездки до сада и обратно. Номера и графики движения садовых маршрутов представят в начале апреля.

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В Челябинской области с 26 апреля на линию выйдут межмуниципальные садовые маршруты с подключенной системой ГЛОНАСС, которые можно будет отслеживать на любом картографическом сервисе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндора. «С 26 апреля на линию выйдут межмуниципальные сезонные садовые маршруты. Все автобусы, отправляющиеся из Челябинска, будут подключены к ГЛОНАСС. Это позволит отображать движение автобусов на Яндекс.картах и других картографических сервисах», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что эта система позволит садоводам заранее планировать свои поездки до сада и обратно. Номера и графики движения садовых маршрутов представят в начале апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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