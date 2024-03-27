Челябинская ГИБДД выступила с экстренным предупреждением к водителям

Челябинская ГИБДД просит водителей отказаться от поездок из-за снегопада
© Служба новостей «URA.RU»
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Росавтодор подарил десять комплектов цепей противоскольжения дальнобойщикам. Челябинск, трасса, фура, грузовик, дальнобойщик, м5, снегопад, автодорога м5
ГИБДД советует водителям не совершать дальние поездки из-за непогоды Фото:

В Челябинской области водителей попросили отказаться от поездок из-за снегопадов и возможной гололедицы. Об экстренном предупреждении 27 марта URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«На Челябинскую область надвигается снег, возможен гололед. Затрудняется движение на автодорогах. По возможности, стоит отказаться от дальних поездок», — заявили в Госавтоинспекции.

В регионе 28 и 29 марта ожидаются снегопады, плюсовые температуры днем и заморозки ночью, сообщали в Упрдор «Южный Урал». Там настоятельно рекомендовали не выезжать в эти дни на трассы.

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В Челябинской области водителей попросили отказаться от поездок из-за снегопадов и возможной гололедицы. Об экстренном предупреждении 27 марта URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На Челябинскую область надвигается снег, возможен гололед. Затрудняется движение на автодорогах. По возможности, стоит отказаться от дальних поездок», — заявили в Госавтоинспекции. В регионе 28 и 29 марта ожидаются снегопады, плюсовые температуры днем и заморозки ночью, сообщали в Упрдор «Южный Урал». Там настоятельно рекомендовали не выезжать в эти дни на трассы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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