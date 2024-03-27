Челябинская ГИБДД выступила с экстренным предупреждением к водителям

ГИБДД советует водителям не совершать дальние поездки из-за непогоды
В Челябинской области водителей попросили отказаться от поездок из-за снегопадов и возможной гололедицы. Об экстренном предупреждении 27 марта URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«На Челябинскую область надвигается снег, возможен гололед. Затрудняется движение на автодорогах. По возможности, стоит отказаться от дальних поездок», — заявили в Госавтоинспекции.
В регионе 28 и 29 марта ожидаются снегопады, плюсовые температуры днем и заморозки ночью, сообщали в Упрдор «Южный Урал». Там настоятельно рекомендовали не выезжать в эти дни на трассы.
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