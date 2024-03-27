Челябинская ГИБДД выступила с экстренным предупреждением к водителям

Челябинская ГИБДД просит водителей отказаться от поездок из-за снегопада

27 марта 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

ГИБДД советует водителям не совершать дальние поездки из-за непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области водителей попросили отказаться от поездок из-за снегопадов и возможной гололедицы. Об экстренном предупреждении 27 марта URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На Челябинскую область надвигается снег, возможен гололед. Затрудняется движение на автодорогах. По возможности, стоит отказаться от дальних поездок», — заявили в Госавтоинспекции. В регионе 28 и 29 марта ожидаются снегопады, плюсовые температуры днем и заморозки ночью, сообщали в Упрдор «Южный Урал». Там настоятельно рекомендовали не выезжать в эти дни на трассы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области водителей попросили отказаться от поездок из-за снегопадов и возможной гололедицы. Об экстренном предупреждении 27 марта URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «На Челябинскую область надвигается снег, возможен гололед. Затрудняется движение на автодорогах. По возможности, стоит отказаться от дальних поездок», — заявили в Госавтоинспекции. В регионе 28 и 29 марта ожидаются снегопады, плюсовые температуры днем и заморозки ночью, сообщали в Упрдор «Южный Урал». Там настоятельно рекомендовали не выезжать в эти дни на трассы.