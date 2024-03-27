Свердловская рыбачка поймала осетра весом почти 6 кило. Фото

28 марта 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Осетр считается особо ценной рыбой и редко встречается в уральских водоемах Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жительница Свердловской области поймала в озере под Екатеринбургом осетра весом почти шесть килограммов. Фотографию она выложила на странице во «ВКонтакте» «Клевые озерки». На снимке девушка позирует с уловом. Она указала, что вес рыбы составил пять кило 750 граммов, а длина — 115 см. Комментаторы поздравили рыбачку и написали, что «обе красотки». Вероятно, от радости свердловчанка даже сложила частушку: Я увлекаюся спортивною рыбалкой,

Ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег,

И не отвадишь от рыбалки даже палкой,

Люблю рыбалку, как спортсмен, как человек.

Эх, хвост-чешуя, отловили осетра! Ранее в этих же озерах другой уралец выловил двух осетров весом по пять с половиной килограммов. Мужчина рыбачил на селедку и креветку. Девушка была счастлива, выловив огромную рыбу Клуб рыбалки и отдыха «Клевые озерки» . Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Свердловской области поймала в озере под Екатеринбургом осетра весом почти шесть килограммов. Фотографию она выложила на странице во «ВКонтакте» «Клевые озерки». На снимке девушка позирует с уловом. Она указала, что вес рыбы составил пять кило 750 граммов, а длина — 115 см. Комментаторы поздравили рыбачку и написали, что «обе красотки». Вероятно, от радости свердловчанка даже сложила частушку: Я увлекаюся спортивною рыбалкой, Ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег, И не отвадишь от рыбалки даже палкой, Люблю рыбалку, как спортсмен, как человек. Эх, хвост-чешуя, отловили осетра! Ранее в этих же озерах другой уралец выловил двух осетров весом по пять с половиной килограммов. Мужчина рыбачил на селедку и креветку.