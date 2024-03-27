Жительница Свердловской области поймала в озере под Екатеринбургом осетра весом почти шесть килограммов. Фотографию она выложила на странице во «ВКонтакте» «Клевые озерки».
На снимке девушка позирует с уловом. Она указала, что вес рыбы составил пять кило 750 граммов, а длина — 115 см. Комментаторы поздравили рыбачку и написали, что «обе красотки». Вероятно, от радости свердловчанка даже сложила частушку:
Я увлекаюся спортивною рыбалкой,
Ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег,
И не отвадишь от рыбалки даже палкой,
Люблю рыбалку, как спортсмен, как человек.
Эх, хвост-чешуя, отловили осетра!
Ранее в этих же озерах другой уралец выловил двух осетров весом по пять с половиной килограммов. Мужчина рыбачил на селедку и креветку.
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