27 марта 2024

Свердловская рыбачка поймала осетра весом почти 6 кило. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, удочка, лунка
Осетр считается особо ценной рыбой и редко встречается в уральских водоемах Фото:

Жительница Свердловской области поймала в озере под Екатеринбургом осетра весом почти шесть килограммов. Фотографию она выложила на странице во «ВКонтакте» «Клевые озерки».

На снимке девушка позирует с уловом. Она указала, что вес рыбы составил пять кило 750 граммов, а длина — 115 см. Комментаторы поздравили рыбачку и написали, что «обе красотки». Вероятно, от радости свердловчанка даже сложила частушку:

Я увлекаюся спортивною рыбалкой,
Ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег,
И не отвадишь от рыбалки даже палкой,
Люблю рыбалку, как спортсмен, как человек.
Эх, хвост-чешуя, отловили осетра!

Ранее в этих же озерах другой уралец выловил двух осетров весом по пять с половиной килограммов. Мужчина рыбачил на селедку и креветку.

Девушка была счастлива, выловив огромную рыбу
Девушка была счастлива, выловив огромную рыбу
Фото:

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Жительница Свердловской области поймала в озере под Екатеринбургом осетра весом почти шесть килограммов. Фотографию она выложила на странице во «ВКонтакте» «Клевые озерки». На снимке девушка позирует с уловом. Она указала, что вес рыбы составил пять кило 750 граммов, а длина — 115 см. Комментаторы поздравили рыбачку и написали, что «обе красотки». Вероятно, от радости свердловчанка даже сложила частушку: Я увлекаюся спортивною рыбалкой, Ловлю я рыбу даже в дождь, жару и снег, И не отвадишь от рыбалки даже палкой, Люблю рыбалку, как спортсмен, как человек. Эх, хвост-чешуя, отловили осетра! Ранее в этих же озерах другой уралец выловил двух осетров весом по пять с половиной килограммов. Мужчина рыбачил на селедку и креветку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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