В поселке Геологов у города Карталы Челябинской области тяжелая техника для подведения газа перекопала единственную дорогу. Об этом URA.RU сообщил житель поселка Иван П.
«До поселка доехать можно, в него заехать уже нельзя. Несколько десятков жителей оказались отрезаны от внешнего мира», — рассказал URA.RU житель поселка. Сельчане боятся, что до них не смогут добраться в случае необходимости экстренные службы.
Мужчина отметил, что работы начались 22 марта. По его словам, из-за образовавшихся канав начал уходить под воду дом местной пенсионерки. Жители сообщили, что задали вопрос газовщикам, но им ответили, что восстанавливать дорогу никто не собирается.
URA.RU направил запросы в пресс-службу администрации Карталинского района и АО «Газпром газораспределение Челябинск». К моменту публикации ответы на них не поступали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.