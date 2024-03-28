В челябинском поселке при подведении газа разбили дорогу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, траншея, газопровод, газификация, прокладка газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
В поселок подвели газ, но перекопали дорогу Фото:

В поселке Геологов у города Карталы Челябинской области тяжелая техника для подведения газа перекопала единственную дорогу. Об этом URA.RU сообщил житель поселка Иван П.

«До поселка доехать можно, в него заехать уже нельзя. Несколько десятков жителей оказались отрезаны от внешнего мира», — рассказал URA.RU житель поселка. Сельчане боятся, что до них не смогут добраться в случае необходимости экстренные службы.

Мужчина отметил, что работы начались 22 марта. По его словам, из-за образовавшихся канав начал уходить под воду дом местной пенсионерки. Жители сообщили, что задали вопрос газовщикам, но им ответили, что восстанавливать дорогу никто не собирается.

URA.RU направил запросы в пресс-службу администрации Карталинского района и АО «Газпром газораспределение Челябинск». К моменту публикации ответы на них не поступали.

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В поселке Геологов у города Карталы Челябинской области тяжелая техника для подведения газа перекопала единственную дорогу. Об этом URA.RU сообщил житель поселка Иван П. «До поселка доехать можно, в него заехать уже нельзя. Несколько десятков жителей оказались отрезаны от внешнего мира», — рассказал URA.RU житель поселка. Сельчане боятся, что до них не смогут добраться в случае необходимости экстренные службы. Мужчина отметил, что работы начались 22 марта. По его словам, из-за образовавшихся канав начал уходить под воду дом местной пенсионерки. Жители сообщили, что задали вопрос газовщикам, но им ответили, что восстанавливать дорогу никто не собирается. URA.RU направил запросы в пресс-службу администрации Карталинского района и АО «Газпром газораспределение Челябинск». К моменту публикации ответы на них не поступали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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