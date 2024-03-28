В поселок подвели газ, но перекопали дорогу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В поселке Геологов у города Карталы Челябинской области тяжелая техника для подведения газа перекопала единственную дорогу. Об этом URA.RU сообщил житель поселка Иван П.

«До поселка доехать можно, в него заехать уже нельзя. Несколько десятков жителей оказались отрезаны от внешнего мира», — рассказал URA.RU житель поселка. Сельчане боятся, что до них не смогут добраться в случае необходимости экстренные службы.

Мужчина отметил, что работы начались 22 марта. По его словам, из-за образовавшихся канав начал уходить под воду дом местной пенсионерки. Жители сообщили, что задали вопрос газовщикам, но им ответили, что восстанавливать дорогу никто не собирается.

URA.RU направил запросы в пресс-службу администрации Карталинского района и АО «Газпром газораспределение Челябинск». К моменту публикации ответы на них не поступали.

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