«Пятерочка» открыла крупнейший распределительный центр в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 28 марта открыли самый крупный распределительный центр сети магазинов «Пятерочка». Отсюда в 2,5 тысячи торговых точек Урала будут поставлять продукты. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.
«По обороту розничной торговли наш регион один из крупнейших в стране. Мы развиваем необходимую инфраструктуру, работаем над привлечением новых компаний и создаем условия для расширения возможностей наших постоянных партнеров. На это направлен и проект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева „Сухой порт“, который способствует формированию новых транспортных коридоров», — сказал замгубернатора Алексей Шмыков.
Общая площадь центра составляет 59 тысяч квадратных метров. Там организованы шесть зон хранения различной продукции, а также самая большая камера заморозки (более 3,5 тысячи «квадратов»).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!