«Пятерочка» открыла крупнейший распределительный центр в Екатеринбурге

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Открытие Чижика от X5 Пятерочка. Екатеринбург, пятерочка, x5 retail group, чижик
Комплекс обеспечит продуктами 2,5 тысячи магазинов Урала Фото:

В Екатеринбурге 28 марта открыли самый крупный распределительный центр сети магазинов «Пятерочка». Отсюда в 2,5 тысячи торговых точек Урала будут поставлять продукты. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

«По обороту розничной торговли наш регион один из крупнейших в стране. Мы развиваем необходимую инфраструктуру, работаем над привлечением новых компаний и создаем условия для расширения возможностей наших постоянных партнеров. На это направлен и проект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева „Сухой порт“, который способствует формированию новых транспортных коридоров», — сказал замгубернатора Алексей Шмыков.

Общая площадь центра составляет 59 тысяч квадратных метров. Там организованы шесть зон хранения различной продукции, а также самая большая камера заморозки (более 3,5 тысячи «квадратов»).

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В Екатеринбурге 28 марта открыли самый крупный распределительный центр сети магазинов «Пятерочка». Отсюда в 2,5 тысячи торговых точек Урала будут поставлять продукты. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «По обороту розничной торговли наш регион один из крупнейших в стране. Мы развиваем необходимую инфраструктуру, работаем над привлечением новых компаний и создаем условия для расширения возможностей наших постоянных партнеров. На это направлен и проект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева „Сухой порт“, который способствует формированию новых транспортных коридоров», — сказал замгубернатора Алексей Шмыков. Общая площадь центра составляет 59 тысяч квадратных метров. Там организованы шесть зон хранения различной продукции, а также самая большая камера заморозки (более 3,5 тысячи «квадратов»).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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