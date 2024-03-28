«Пятерочка» открыла крупнейший распределительный центр в Екатеринбурге

28 марта 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Комплекс обеспечит продуктами 2,5 тысячи магазинов Урала Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге 28 марта открыли самый крупный распределительный центр сети магазинов «Пятерочка». Отсюда в 2,5 тысячи торговых точек Урала будут поставлять продукты. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «По обороту розничной торговли наш регион один из крупнейших в стране. Мы развиваем необходимую инфраструктуру, работаем над привлечением новых компаний и создаем условия для расширения возможностей наших постоянных партнеров. На это направлен и проект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева „Сухой порт“, который способствует формированию новых транспортных коридоров», — сказал замгубернатора Алексей Шмыков. Общая площадь центра составляет 59 тысяч квадратных метров. Там организованы шесть зон хранения различной продукции, а также самая большая камера заморозки (более 3,5 тысячи «квадратов»). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 28 марта открыли самый крупный распределительный центр сети магазинов «Пятерочка». Отсюда в 2,5 тысячи торговых точек Урала будут поставлять продукты. Об этом рассказали в департаменте информполитики Свердловской области. «По обороту розничной торговли наш регион один из крупнейших в стране. Мы развиваем необходимую инфраструктуру, работаем над привлечением новых компаний и создаем условия для расширения возможностей наших постоянных партнеров. На это направлен и проект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева „Сухой порт“, который способствует формированию новых транспортных коридоров», — сказал замгубернатора Алексей Шмыков. Общая площадь центра составляет 59 тысяч квадратных метров. Там организованы шесть зон хранения различной продукции, а также самая большая камера заморозки (более 3,5 тысячи «квадратов»).