Чего нельзя писать в соцсетях, чтобы выразить скорбь. Видео

Специалист по этикету: не стоит преуменьшать степень горя скорбящего человека
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
Эксперты рассказали, как правильно выражать скорбь Фото:

Делиться мыслями и переживаниями в социальных сетях стало обыденностью, однако в условиях траура нужно уметь подобрать слова, чтобы поддержать человека, не оскорбив и не задев его чувства. О том, как правильно выражать скорбь, рассказали эксперт по этикету Светлана Грохотовая и психолог Андрей Зберовский.

«Специалист Грохотовая объясняет, что, несмотря на разность восприятия у людей, есть общие человеческие правила, которым стоит следовать. Так, никогда не стоит преуменьшать степень горя человека. Психолог Зберовский рекомендует, не делить людей и скорбеть одинаково по всем, кто погиб или пострадал», — сообщают эксперты в материале «Пятого канала».

Эксперт по этикету Грохотовая уточнила, что не стоит в знак скорби говорить фразу: «Все мы там будем». Писать «отмучился» в сторону ушедших пожилых или серьезно болеющих не рекомендуется. Эти фразы могут сказать родственники, но не человек, который хочет выразить соболезнования.

Специалист советует не говорить в пиковой стадии горя, что «время лечит», в такой трагичный момент это будет звучать не очень обнадеживающе и вызовет раздражение. Не стоит также упоминать религию, некоторым будет неуместно говорить фразу «Господь, упокой его душу», ведь все придерживаются разного мировоззрения.

Доктор культурологии и психолог Андрей Зберовский рекомендует скорбеть одинаково по всем и главное — показывать отношение к пострадавшим, как к самим себе. Эксперт отметил: очень важно продемонстрировать, что память о погибших останется навсегда, а не только в дни траура.

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Делиться мыслями и переживаниями в социальных сетях стало обыденностью, однако в условиях траура нужно уметь подобрать слова, чтобы поддержать человека, не оскорбив и не задев его чувства. О том, как правильно выражать скорбь, рассказали эксперт по этикету Светлана Грохотовая и психолог Андрей Зберовский. «Специалист Грохотовая объясняет, что, несмотря на разность восприятия у людей, есть общие человеческие правила, которым стоит следовать. Так, никогда не стоит преуменьшать степень горя человека. Психолог Зберовский рекомендует, не делить людей и скорбеть одинаково по всем, кто погиб или пострадал», — сообщают эксперты в материале «Пятого канала». Эксперт по этикету Грохотовая уточнила, что не стоит в знак скорби говорить фразу: «Все мы там будем». Писать «отмучился» в сторону ушедших пожилых или серьезно болеющих не рекомендуется. Эти фразы могут сказать родственники, но не человек, который хочет выразить соболезнования. Специалист советует не говорить в пиковой стадии горя, что «время лечит», в такой трагичный момент это будет звучать не очень обнадеживающе и вызовет раздражение. Не стоит также упоминать религию, некоторым будет неуместно говорить фразу «Господь, упокой его душу», ведь все придерживаются разного мировоззрения. Доктор культурологии и психолог Андрей Зберовский рекомендует скорбеть одинаково по всем и главное — показывать отношение к пострадавшим, как к самим себе. Эксперт отметил: очень важно продемонстрировать, что память о погибших останется навсегда, а не только в дни траура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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