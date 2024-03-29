Чего нельзя писать в соцсетях, чтобы выразить скорбь. Видео

Специалист по этикету: не стоит преуменьшать степень горя скорбящего человека

29 марта 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Эксперты рассказали, как правильно выражать скорбь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Делиться мыслями и переживаниями в социальных сетях стало обыденностью, однако в условиях траура нужно уметь подобрать слова, чтобы поддержать человека, не оскорбив и не задев его чувства. О том, как правильно выражать скорбь, рассказали эксперт по этикету Светлана Грохотовая и психолог Андрей Зберовский. «Специалист Грохотовая объясняет, что, несмотря на разность восприятия у людей, есть общие человеческие правила, которым стоит следовать. Так, никогда не стоит преуменьшать степень горя человека. Психолог Зберовский рекомендует, не делить людей и скорбеть одинаково по всем, кто погиб или пострадал», — сообщают эксперты в материале «Пятого канала». Эксперт по этикету Грохотовая уточнила, что не стоит в знак скорби говорить фразу: «Все мы там будем». Писать «отмучился» в сторону ушедших пожилых или серьезно болеющих не рекомендуется. Эти фразы могут сказать родственники, но не человек, который хочет выразить соболезнования. Специалист советует не говорить в пиковой стадии горя, что «время лечит», в такой трагичный момент это будет звучать не очень обнадеживающе и вызовет раздражение. Не стоит также упоминать религию, некоторым будет неуместно говорить фразу «Господь, упокой его душу», ведь все придерживаются разного мировоззрения. Доктор культурологии и психолог Андрей Зберовский рекомендует скорбеть одинаково по всем и главное — показывать отношение к пострадавшим, как к самим себе. Эксперт отметил: очень важно продемонстрировать, что память о погибших останется навсегда, а не только в дни траура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Делиться мыслями и переживаниями в социальных сетях стало обыденностью, однако в условиях траура нужно уметь подобрать слова, чтобы поддержать человека, не оскорбив и не задев его чувства. О том, как правильно выражать скорбь, рассказали эксперт по этикету Светлана Грохотовая и психолог Андрей Зберовский. «Специалист Грохотовая объясняет, что, несмотря на разность восприятия у людей, есть общие человеческие правила, которым стоит следовать. Так, никогда не стоит преуменьшать степень горя человека. Психолог Зберовский рекомендует, не делить людей и скорбеть одинаково по всем, кто погиб или пострадал», — сообщают эксперты в материале «Пятого канала». Эксперт по этикету Грохотовая уточнила, что не стоит в знак скорби говорить фразу: «Все мы там будем». Писать «отмучился» в сторону ушедших пожилых или серьезно болеющих не рекомендуется. Эти фразы могут сказать родственники, но не человек, который хочет выразить соболезнования. Специалист советует не говорить в пиковой стадии горя, что «время лечит», в такой трагичный момент это будет звучать не очень обнадеживающе и вызовет раздражение. Не стоит также упоминать религию, некоторым будет неуместно говорить фразу «Господь, упокой его душу», ведь все придерживаются разного мировоззрения. Доктор культурологии и психолог Андрей Зберовский рекомендует скорбеть одинаково по всем и главное — показывать отношение к пострадавшим, как к самим себе. Эксперт отметил: очень важно продемонстрировать, что память о погибших останется навсегда, а не только в дни траура.