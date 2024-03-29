29 марта 2024

В Екатеринбурге срочно эвакуировали крупный ТЦ

В Екатеринбурге срочно эвакуировали ТЦ «Мега» из-за безхозного пакета
© Служба новостей «URA.RU»
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Пиццерия Donna Olivia у тц Мега. Екатеринбург, мега, тц
Крупный ТЦ эвакуировали из-за пакета Фото:

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мега» — один из крупнейших в городе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгового центра.

«Сегодня магазине нашего арендатора „ОБИ“ был обнаружен оставленный пакет. Были вызваны правоохранительные органы, по рекомендации которых были вызваны кинолог и взрывотехник, и проведена эвакуация всех посетителей и сотрудников магазина ОБИ», — рассказал собеседник агентства.

Оказалось, что в пакете были чьи-то забытые вещи. В пресс-службе подчеркнули, что безопасность клиентов и сотрудников для ТЦ в приоритете. После обеспечения необходимых мер безопасности магазин «Оби» и торговый центр продолжили работу в штатном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти усилили меры безопасности в местах массового скопления людей. Такое решение приняли после теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», в котором, по предварительным данным, погибли 144 человека.

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В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мега» — один из крупнейших в городе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгового центра. «Сегодня магазине нашего арендатора „ОБИ“ был обнаружен оставленный пакет. Были вызваны правоохранительные органы, по рекомендации которых были вызваны кинолог и взрывотехник, и проведена эвакуация всех посетителей и сотрудников магазина ОБИ», — рассказал собеседник агентства. Оказалось, что в пакете были чьи-то забытые вещи. В пресс-службе подчеркнули, что безопасность клиентов и сотрудников для ТЦ в приоритете. После обеспечения необходимых мер безопасности магазин «Оби» и торговый центр продолжили работу в штатном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти усилили меры безопасности в местах массового скопления людей. Такое решение приняли после теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», в котором, по предварительным данным, погибли 144 человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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