В Екатеринбурге срочно эвакуировали крупный ТЦ

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мега» — один из крупнейших в городе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгового центра.
«Сегодня магазине нашего арендатора „ОБИ“ был обнаружен оставленный пакет. Были вызваны правоохранительные органы, по рекомендации которых были вызваны кинолог и взрывотехник, и проведена эвакуация всех посетителей и сотрудников магазина ОБИ», — рассказал собеседник агентства.
Оказалось, что в пакете были чьи-то забытые вещи. В пресс-службе подчеркнули, что безопасность клиентов и сотрудников для ТЦ в приоритете. После обеспечения необходимых мер безопасности магазин «Оби» и торговый центр продолжили работу в штатном режиме.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти усилили меры безопасности в местах массового скопления людей. Такое решение приняли после теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», в котором, по предварительным данным, погибли 144 человека.
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