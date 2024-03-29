В Екатеринбурге срочно эвакуировали крупный ТЦ

В Екатеринбурге срочно эвакуировали ТЦ «Мега» из-за безхозного пакета

30 марта 2024 в 17:19 Размер текста - 17 +

Крупный ТЦ эвакуировали из-за пакета Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мега» — один из крупнейших в городе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгового центра. «Сегодня магазине нашего арендатора „ОБИ“ был обнаружен оставленный пакет. Были вызваны правоохранительные органы, по рекомендации которых были вызваны кинолог и взрывотехник, и проведена эвакуация всех посетителей и сотрудников магазина ОБИ», — рассказал собеседник агентства. Оказалось, что в пакете были чьи-то забытые вещи. В пресс-службе подчеркнули, что безопасность клиентов и сотрудников для ТЦ в приоритете. После обеспечения необходимых мер безопасности магазин «Оби» и торговый центр продолжили работу в штатном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти усилили меры безопасности в местах массового скопления людей. Такое решение приняли после теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», в котором, по предварительным данным, погибли 144 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Мега» — один из крупнейших в городе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе торгового центра. «Сегодня магазине нашего арендатора „ОБИ“ был обнаружен оставленный пакет. Были вызваны правоохранительные органы, по рекомендации которых были вызваны кинолог и взрывотехник, и проведена эвакуация всех посетителей и сотрудников магазина ОБИ», — рассказал собеседник агентства. Оказалось, что в пакете были чьи-то забытые вещи. В пресс-службе подчеркнули, что безопасность клиентов и сотрудников для ТЦ в приоритете. После обеспечения необходимых мер безопасности магазин «Оби» и торговый центр продолжили работу в штатном режиме. Ранее URA.RU сообщало, что свердловские власти усилили меры безопасности в местах массового скопления людей. Такое решение приняли после теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», в котором, по предварительным данным, погибли 144 человека.