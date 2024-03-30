Рогов предложил Зеленскому план по переговорам для выхода к границам 2022 года

31 марта 2024 в 06:17 Размер текста - 17 +

Рогов считает, что переговоры следует начать с вывода ВСУ с российских территорий Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для прекращения конфликта с Россией президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отвести свои войска с новых российских регионов, включенных в состав РФ в 2022 году. Такой план предложил украинскому лидеру сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР», — передает заявление Рогова РИА Новости. В дальнейшем, по мнению политика, переговорный процесс должен быть направлен на проведение референдумов в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и вплоть до Львовской и Закарпатской областей. Жители вышеуказанных территорий примут решение, в составе какого государства им быть Зеленский ранее допустил переговоры с Россией, если ВСУ «выйдут на границы 2022 года». По его мнению, Киеву не нужно будет «возвращать» свои территории военным путем, если Запад устроит «торговую блокаду» РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский лидер нервничает из-за предстоящих президентских выборов. Именно поэтому озвучивает такие предложения. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в ответ на предложение Зеленского сообщил, что Киеву придется мириться с тем, что у России появились четыре новых субъекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для прекращения конфликта с Россией президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отвести свои войска с новых российских регионов, включенных в состав РФ в 2022 году. Такой план предложил украинскому лидеру сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «План для Зеленского простой. Если говорить о границах 2022 года, то я думаю, что тогда ему надо начинать с отвода оккупационных сил ВСУ, которые сейчас находятся на части территорий Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР», — передает заявление Рогова РИА Новости. В дальнейшем, по мнению политика, переговорный процесс должен быть направлен на проведение референдумов в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и вплоть до Львовской и Закарпатской областей. Жители вышеуказанных территорий примут решение, в составе какого государства им быть Зеленский ранее допустил переговоры с Россией, если ВСУ «выйдут на границы 2022 года». По его мнению, Киеву не нужно будет «возвращать» свои территории военным путем, если Запад устроит «торговую блокаду» РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский лидер нервничает из-за предстоящих президентских выборов. Именно поэтому озвучивает такие предложения. Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в ответ на предложение Зеленского сообщил, что Киеву придется мириться с тем, что у России появились четыре новых субъекта.