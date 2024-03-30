МИД РФ отреагировал на готовность Зеленского к переговорам о новых границах Украины

Захарова: Зеленский нервничает из-за приближающихся выборов

30 марта 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Зеленский нервничает из-за выборов на Украине и границах его страны, заявила Захарова Фото: Размик Закарян © URA.RU Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского на носу «выборы» или «не выборы». Таким образом она прокомментировала слова украинского главы насчет мирных переговоров с Россией без учета границ 1991 года. «Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?», — прокомментировала Захарова высказывание Зеленского. Ее слова передают РИА Новости. Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но Владимир Зеленский заявил, что сейчас проходит мобилизация и до сих пор не снято военное положение в стране. В связи с этим выборы отменили. Однако бывший премьер Украины Николай Азаров отметил, что полномочия украинского президента истекают 21 мая 2024 года. Ранее Зеленский был категорически против проведения мирных переговоров с Россией, если территория Украины не будет возвращена к границам, которые были в 1991 году. Позже он допустил возможность переговоров. Однако при условии, что украинская армия «выйдет на границы 2022 года». Он считает, что Киеву не нужно будет «возвращать» свои территории с помощью боевых действий, если западные страны устроят «торговую блокаду». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у президента Украины Владимира Зеленского на носу «выборы» или «не выборы». Таким образом она прокомментировала слова украинского главы насчет мирных переговоров с Россией без учета границ 1991 года. «Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?», — прокомментировала Захарова высказывание Зеленского. Ее слова передают РИА Новости. Выборы президента на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, но Владимир Зеленский заявил, что сейчас проходит мобилизация и до сих пор не снято военное положение в стране. В связи с этим выборы отменили. Однако бывший премьер Украины Николай Азаров отметил, что полномочия украинского президента истекают 21 мая 2024 года. Ранее Зеленский был категорически против проведения мирных переговоров с Россией, если территория Украины не будет возвращена к границам, которые были в 1991 году. Позже он допустил возможность переговоров. Однако при условии, что украинская армия «выйдет на границы 2022 года». Он считает, что Киеву не нужно будет «возвращать» свои территории с помощью боевых действий, если западные страны устроят «торговую блокаду».