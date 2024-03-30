Четыре человека попали в больницу после массового ДТП под Екатеринбургом

В городе Березовском (Свердловская область) в результате ДТП с тремя машинами четверых пострадавших доставили в больницу. В Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла вечером 30 марта.
«В Березовском на мосту по улице Максима Горького водитель Hyundai Solaris не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta и Nissan Almera. Все три водителя и пассажир Nissan направлены в больницу», — цитирует полицейских портал Е1.RU.
К месту происшествия прибыли экстренные службы. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются, полиция проводит проверку.
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