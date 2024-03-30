30 марта 2024
29 марта 2024

Четыре человека попали в больницу после массового ДТП под Екатеринбургом

© Служба новостей «URA.RU»
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Потерпевшим потребовалась госпитализация
Потерпевшим потребовалась госпитализация Фото:

В городе Березовском (Свердловская область) в результате ДТП с тремя машинами четверых пострадавших доставили в больницу. В Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла вечером 30 марта.

«В Березовском на мосту по улице Максима Горького водитель Hyundai Solaris не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta и Nissan Almera. Все три водителя и пассажир Nissan направлены в больницу», — цитирует полицейских портал Е1.RU.

К месту происшествия прибыли экстренные службы. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются, полиция проводит проверку.

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В городе Березовском (Свердловская область) в результате ДТП с тремя машинами четверых пострадавших доставили в больницу. В Госавтоинспекции уточнили, что авария произошла вечером 30 марта. «В Березовском на мосту по улице Максима Горького водитель Hyundai Solaris не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta и Nissan Almera. Все три водителя и пассажир Nissan направлены в больницу», — цитирует полицейских портал Е1.RU. К месту происшествия прибыли экстренные службы. Сейчас все обстоятельства аварии устанавливаются, полиция проводит проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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