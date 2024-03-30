30 марта 2024

В Челябинске закроют проезд троллейбусов по Свердловскому проспекту

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, соблюдай дистанцию
Участок дороги перекроют из-за ремонтных работ Фото:

В Челябинске на два месяца закроют движение троллейбусов по участку Свердловского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского электротранспорта (ЧелябГЭТ).

«С 1 апреля по 5 июня троллейбусы №7, 14 будут следовать по измененным маршрутам. Закрывается участок Свердловского проспекта от Комсомольского проспекта до перекрестка улиц Румянцева и Байкальской», — сообщает telegram-канал «ЧелябГЭТ».

Транспортники отмечают, что на данном участке будет работать ООО «АконсТранс Челябинск». Компании предстоит выполнить реконструкцию контактного провода.

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В Челябинске на два месяца закроют движение троллейбусов по участку Свердловского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского электротранспорта (ЧелябГЭТ). «С 1 апреля по 5 июня троллейбусы №7, 14 будут следовать по измененным маршрутам. Закрывается участок Свердловского проспекта от Комсомольского проспекта до перекрестка улиц Румянцева и Байкальской», — сообщает telegram-канал «ЧелябГЭТ». Транспортники отмечают, что на данном участке будет работать ООО «АконсТранс Челябинск». Компании предстоит выполнить реконструкцию контактного провода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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