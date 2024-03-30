В Челябинске закроют проезд троллейбусов по Свердловскому проспекту

В Челябинске на два месяца закроют движение троллейбусов по участку Свердловского проспекта. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского электротранспорта (ЧелябГЭТ).
«С 1 апреля по 5 июня троллейбусы №7, 14 будут следовать по измененным маршрутам. Закрывается участок Свердловского проспекта от Комсомольского проспекта до перекрестка улиц Румянцева и Байкальской», — сообщает telegram-канал «ЧелябГЭТ».
Транспортники отмечают, что на данном участке будет работать ООО «АконсТранс Челябинск». Компании предстоит выполнить реконструкцию контактного провода.
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