31 марта 2024
30 марта 2024

В Челябинской области продаются охотничьи угодья за 106 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Лес, снег, собака. Курган, снег, зима, лес, следы животных
По территории угодья ежегодно проходит миграция дикого кабана, говорится в объявлении Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области за 106 миллионов рублей продается земельный участок площадью 534 гектара, используемый как охотничьи угодья. Информация об этом размещена на сайте объявлений.

«Продам земельный участок 534 га в Чебаркульском районе [за] 106 797 220 рублей. В настоящее время используется как охотничьи угодья», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

По территории ежегодно проходит миграция дикого кабана и других животных. Также расположены три озера, два из которых в собственности, отмечает продавец.

Ранее в промышленной зоне Челябинска ОАО «ЧМК» выставило на продажу земельный участок за 123 миллиона рублей площадью более 129 тысяч квадратных метров. Участок находится в промышленной зоне, говорится в объявлении.

Охотничьи угодья находятся в Чебаркульском районе Челябинской области
Охотничьи угодья находятся в Чебаркульском районе Челябинской области

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В Чебаркульском районе Челябинской области за 106 миллионов рублей продается земельный участок площадью 534 гектара, используемый как охотничьи угодья. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продам земельный участок 534 га в Чебаркульском районе [за] 106 797 220 рублей. В настоящее время используется как охотничьи угодья», — говорится в объявлении на сайте «Авито». По территории ежегодно проходит миграция дикого кабана и других животных. Также расположены три озера, два из которых в собственности, отмечает продавец. Ранее в промышленной зоне Челябинска ОАО «ЧМК» выставило на продажу земельный участок за 123 миллиона рублей площадью более 129 тысяч квадратных метров. Участок находится в промышленной зоне, говорится в объявлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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