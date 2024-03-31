В Челябинской области продаются охотничьи угодья за 106 млн рублей. Скрин

01 апреля 2024 в 05:55 Размер текста - 17 +

По территории угодья ежегодно проходит миграция дикого кабана, говорится в объявлении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Чебаркульском районе Челябинской области за 106 миллионов рублей продается земельный участок площадью 534 гектара, используемый как охотничьи угодья. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продам земельный участок 534 га в Чебаркульском районе [за] 106 797 220 рублей. В настоящее время используется как охотничьи угодья», — говорится в объявлении на сайте «Авито». По территории ежегодно проходит миграция дикого кабана и других животных. Также расположены три озера, два из которых в собственности, отмечает продавец. Ранее в промышленной зоне Челябинска ОАО «ЧМК» выставило на продажу земельный участок за 123 миллиона рублей площадью более 129 тысяч квадратных метров. Участок находится в промышленной зоне, говорится в объявлении. Охотничьи угодья находятся в Чебаркульском районе Челябинской области Скрин с сайта объявлений «Авито» (https://www.avito.ru/chebarkul/zemelnye_uchastki/uchastok_534_ga_snt_dnp_4161896354) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Чебаркульском районе Челябинской области за 106 миллионов рублей продается земельный участок площадью 534 гектара, используемый как охотничьи угодья. Информация об этом размещена на сайте объявлений. «Продам земельный участок 534 га в Чебаркульском районе [за] 106 797 220 рублей. В настоящее время используется как охотничьи угодья», — говорится в объявлении на сайте «Авито». По территории ежегодно проходит миграция дикого кабана и других животных. Также расположены три озера, два из которых в собственности, отмечает продавец. Ранее в промышленной зоне Челябинска ОАО «ЧМК» выставило на продажу земельный участок за 123 миллиона рублей площадью более 129 тысяч квадратных метров. Участок находится в промышленной зоне, говорится в объявлении.