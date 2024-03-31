31 марта 2024

Челябинец из мести поджег автомобиль жены своего знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция спектакля "Бесконечный апрель" в Центре современной драматургии. Екатеринбург, темнота, спичка, огонёк
Мужчина хотел отомстить своему знакомому Фото:

В Карталах (Челябинская область) местный житель поджег автомобиль жены своего знакомого. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после задержания мужчина признался, что сделал это из мести.

«Оперативники провели комплекс мероприятий, в результате которого по приметам установили подозреваемого. Им оказался 19-летний знакомый мужа автовладелицы. Вину подозреваемый полностью признал и объяснил свой поступок тем, что хотел отомстить мужу потерпевшей, который ранее обещал помочь подозреваемому, но свое обещание не сдержал. А что машина принадлежит его жене, не знал», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что ущерб от действий мужчины составил около 600 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Он находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции продолжают проведение необходимых экспертиз для дальнейшего разбирательства.

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В Карталах (Челябинская область) местный житель поджег автомобиль жены своего знакомого. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после задержания мужчина признался, что сделал это из мести. «Оперативники провели комплекс мероприятий, в результате которого по приметам установили подозреваемого. Им оказался 19-летний знакомый мужа автовладелицы. Вину подозреваемый полностью признал и объяснил свой поступок тем, что хотел отомстить мужу потерпевшей, который ранее обещал помочь подозреваемому, но свое обещание не сдержал. А что машина принадлежит его жене, не знал», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что ущерб от действий мужчины составил около 600 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Он находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции продолжают проведение необходимых экспертиз для дальнейшего разбирательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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