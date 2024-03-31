Челябинец из мести поджег автомобиль жены своего знакомого

Мужчина хотел отомстить своему знакомому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Карталах (Челябинская область) местный житель поджег автомобиль жены своего знакомого. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, после задержания мужчина признался, что сделал это из мести.

«Оперативники провели комплекс мероприятий, в результате которого по приметам установили подозреваемого. Им оказался 19-летний знакомый мужа автовладелицы. Вину подозреваемый полностью признал и объяснил свой поступок тем, что хотел отомстить мужу потерпевшей, который ранее обещал помочь подозреваемому, но свое обещание не сдержал. А что машина принадлежит его жене, не знал», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что ущерб от действий мужчины составил около 600 тысяч рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Он находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции продолжают проведение необходимых экспертиз для дальнейшего разбирательства.