Пермские школьники собрались в лагере военной подготовки

Школьники со всего Пермского края, которые вступили в движение «Юнармия», собрались в лагере «Новое поколение», чтобы пройти курс боевой и политической подготовки. Мероприятие, которое продлится почти две недели, назвали фестивалем «Великое наследие», рассказали в администрации края.
«Активистов „Юнармии“ из 41 муниципалитета собрали на площадке лагеря „Новое поколение“. Школьники освоят азы начальной военной и общественно-государственной подготовки, строевой, общей физической, туристической и стрелковой подготовки, управления БПЛА, тактической медицины и рукопашного боя», — говорится на сайте правительства Прикамья.
По словам руководителя патриотического центра «Авангард» Руслана Шамсутдинова, с участниками фестиваля встретятся представителями военных профессий и силовых структур, ветераны боевых действий. По данным краевых властей, за 2023 год в ряды «Юнармии» вступили более трех тысяч детей из Пермского края.
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Школьники со всего Пермского края, которые вступили в движение «Юнармия», собрались в лагере «Новое поколение», чтобы пройти курс боевой и политической подготовки. Мероприятие, которое продлится почти две недели, назвали фестивалем «Великое наследие», рассказали в администрации края. «Активистов „Юнармии“ из 41 муниципалитета собрали на площадке лагеря „Новое поколение“. Школьники освоят азы начальной военной и общественно-государственной подготовки, строевой, общей физической, туристической и стрелковой подготовки, управления БПЛА, тактической медицины и рукопашного боя», — говорится на сайте правительства Прикамья. По словам руководителя патриотического центра «Авангард» Руслана Шамсутдинова, с участниками фестиваля встретятся представителями военных профессий и силовых структур, ветераны боевых действий. По данным краевых властей, за 2023 год в ряды «Юнармии» вступили более трех тысяч детей из Пермского края.