02 апреля 2024

В Перми открыли новое здание школы «Флагман» на тысячу мест

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Новое здание гимназии № 35. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, доска, школьная доска, обучение, учеба, школьный класс, школа, начальная школа, среднее образование, лицей
В Перми сдали в эксплуатацию новый корпус школы Фото:

В Перми на улице Кронштадтской открылся новый корпус школы «Флагман», в котором могут учиться свыше тысячи детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В новом здании школы по ул. Кронштадтской, 41 в Перми смогут единовременно обучаться 1050 ребят с 5 по 11 классы. Здесь размещены не только предметные классы, но и кабинет робототехники, современные лаборатории, инженерно-технологический, медико-биологический кабинеты, библиотека, актовый и два спортивных зала, столовая», — говорится в сообщении представителей мэрии Перми.

В школе имеется новый стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровая и тренировочная зоны. Доступ на стадион будет возможен и для жителей микрорайона во внеурочное время, отметили в пресс-службе.

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В Перми на улице Кронштадтской открылся новый корпус школы «Флагман», в котором могут учиться свыше тысячи детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В новом здании школы по ул. Кронштадтской, 41 в Перми смогут единовременно обучаться 1050 ребят с 5 по 11 классы. Здесь размещены не только предметные классы, но и кабинет робототехники, современные лаборатории, инженерно-технологический, медико-биологический кабинеты, библиотека, актовый и два спортивных зала, столовая», — говорится в сообщении представителей мэрии Перми. В школе имеется новый стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровая и тренировочная зоны. Доступ на стадион будет возможен и для жителей микрорайона во внеурочное время, отметили в пресс-службе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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