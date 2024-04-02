В Перми открыли новое здание школы «Флагман» на тысячу мест

В Перми на улице Кронштадтской открылся новый корпус школы «Флагман», в котором могут учиться свыше тысячи детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В новом здании школы по ул. Кронштадтской, 41 в Перми смогут единовременно обучаться 1050 ребят с 5 по 11 классы. Здесь размещены не только предметные классы, но и кабинет робототехники, современные лаборатории, инженерно-технологический, медико-биологический кабинеты, библиотека, актовый и два спортивных зала, столовая», — говорится в сообщении представителей мэрии Перми.
В школе имеется новый стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровая и тренировочная зоны. Доступ на стадион будет возможен и для жителей микрорайона во внеурочное время, отметили в пресс-службе.
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В Перми на улице Кронштадтской открылся новый корпус школы «Флагман», в котором могут учиться свыше тысячи детей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В новом здании школы по ул. Кронштадтской, 41 в Перми смогут единовременно обучаться 1050 ребят с 5 по 11 классы. Здесь размещены не только предметные классы, но и кабинет робототехники, современные лаборатории, инженерно-технологический, медико-биологический кабинеты, библиотека, актовый и два спортивных зала, столовая», — говорится в сообщении представителей мэрии Перми. В школе имеется новый стадион, волейбольная и баскетбольная площадки, игровая и тренировочная зоны. Доступ на стадион будет возможен и для жителей микрорайона во внеурочное время, отметили в пресс-службе.