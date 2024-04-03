На Тайване произошло мощнейшее землетрясении за 25 лет: главное к утру 3 апреля

На востоке Тайваня произошло мощнейшее за последние 25 лет землетрясение. URA.RU публикует всю известную информацию к утру 3 апреля.
На Тайване произошли сильные землетрясения
На востоке Тайваня произошло пять землетрясений. Первое и самое мощное зафиксировано в 02:58 по московскому времени. Его магнитуда достигла рекордных 7,5 баллов, сообщило Японское метеорологическое агентство.
Второй толчок случился через 13 минут — в 03:11 по мск. Его магнитуда составил 6,6. Последние три зафиксированы с магнитудой от 4,4 до 5,7, пишет
Разрушения после ЧП
Сильнее всего природный катаклизм ощущался в городе Хуалянь. Он находится вблизи эпицентра — на восточном берегу острова.
По данным портала ETtoday, там разрушилось очень много домов. Они опубликовали несколько кадров, где видны полуразрушенные, накренившиеся здания с поврежденными первыми этажами.
На месте работают спасатели, уже удалось помочь нескольким людям. Данных о жертвах пока не поступало.
Япония выпустила предупреждение о цунами
После землетрясений власти Японии выпустили предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов страны. Из прогноза следует, что высота волн возле островной группы Яэяма и острова Окинава в архипелаге Рюкю может достигать трех метров. Аэропорт Наха на Окинаве (Япония) приостановил работу из-за угрозы цунами после серии землетрясений у Тайваня.
Реакция посольства РФ
В посольстве РФ в Токио сообщили, что россияне не обращались к ним из-за угрозы цунами. К тому моменту цунами высотой 0,3 метра уже достигло побережья острова Енагуни, передает ТАСС.
Последнее крупное землетрясение
Последнее подобное крупное землетрясение на Тайване зафиксировано в 1999 году. Тогда оно произошло 21 сентября с магнитудой 7,3, пишет
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.