На Тайване произошло мощнейшее землетрясении за 25 лет: главное к утру 3 апреля

Аэропорт на Окинаве приостановил вылеты из-за землетрясения на Тайване

03 апреля 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

На Тайване из-за землетрясения разрушено много домов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На востоке Тайваня произошло мощнейшее за последние 25 лет землетрясение. URA.RU публикует всю известную информацию к утру 3 апреля. На Тайване произошли сильные землетрясения На востоке Тайваня произошло пять землетрясений. Первое и самое мощное зафиксировано в 02:58 по московскому времени. Его магнитуда достигла рекордных 7,5 баллов, сообщило Японское метеорологическое агентство. Второй толчок случился через 13 минут — в 03:11 по мск. Его магнитуда составил 6,6. Последние три зафиксированы с магнитудой от 4,4 до 5,7, пишет China Times . Разрушения после ЧП Сильнее всего природный катаклизм ощущался в городе Хуалянь. Он находится вблизи эпицентра — на восточном берегу острова. По данным портала ETtoday, там разрушилось очень много домов. Они опубликовали несколько кадров, где видны полуразрушенные, накренившиеся здания с поврежденными первыми этажами. На месте работают спасатели, уже удалось помочь нескольким людям. Данных о жертвах пока не поступало. Япония выпустила предупреждение о цунами После землетрясений власти Японии выпустили предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов страны. Из прогноза следует, что высота волн возле островной группы Яэяма и острова Окинава в архипелаге Рюкю может достигать трех метров. Аэропорт Наха на Окинаве (Япония) приостановил работу из-за угрозы цунами после серии землетрясений у Тайваня. Реакция посольства РФ В посольстве РФ в Токио сообщили, что россияне не обращались к ним из-за угрозы цунами. К тому моменту цунами высотой 0,3 метра уже достигло побережья острова Енагуни, передает ТАСС. Последнее крупное землетрясение Последнее подобное крупное землетрясение на Тайване зафиксировано в 1999 году. Тогда оно произошло 21 сентября с магнитудой 7,3, пишет ETtoday . В результате погибло 2 415 человек, было ранено 11 305 человек, общий материальный ущерб составил свыше 10 миллиардов долларов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На востоке Тайваня произошло мощнейшее за последние 25 лет землетрясение. URA.RU публикует всю известную информацию к утру 3 апреля. На востоке Тайваня произошло пять землетрясений. Первое и самое мощное зафиксировано в 02:58 по московскому времени. Его магнитуда достигла рекордных 7,5 баллов, сообщило Японское метеорологическое агентство. Второй толчок случился через 13 минут — в 03:11 по мск. Его магнитуда составил 6,6. Последние три зафиксированы с магнитудой от 4,4 до 5,7, пишет China Times. Сильнее всего природный катаклизм ощущался в городе Хуалянь. Он находится вблизи эпицентра — на восточном берегу острова. По данным портала ETtoday, там разрушилось очень много домов. Они опубликовали несколько кадров, где видны полуразрушенные, накренившиеся здания с поврежденными первыми этажами. На месте работают спасатели, уже удалось помочь нескольким людям. Данных о жертвах пока не поступало. После землетрясений власти Японии выпустили предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов страны. Из прогноза следует, что высота волн возле островной группы Яэяма и острова Окинава в архипелаге Рюкю может достигать трех метров. Аэропорт Наха на Окинаве (Япония) приостановил работу из-за угрозы цунами после серии землетрясений у Тайваня. В посольстве РФ в Токио сообщили, что россияне не обращались к ним из-за угрозы цунами. К тому моменту цунами высотой 0,3 метра уже достигло побережья острова Енагуни, передает ТАСС. Последнее подобное крупное землетрясение на Тайване зафиксировано в 1999 году. Тогда оно произошло 21 сентября с магнитудой 7,3, пишет ETtoday. В результате погибло 2 415 человек, было ранено 11 305 человек, общий материальный ущерб составил свыше 10 миллиардов долларов.