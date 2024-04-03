В Челябинске в микрорайоне Парковый запустили новый маршрут №127. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автобусное депо. Курган, салон автобуса, автобусы
Теперь жители микрорайона Парковый смогут доехать до Кременкуля без пересадок Фото:

В Челябинске в микрорайоне Парковый начал работать маршрут №127. Теперь жители микрорайона смогут доехать до Кременкуля без пересадок, им легче будет добраться до детского сада, амбулатории и МФЦ, сообщили в пресс-службе Сосновского района.

«В микрорайоне Парковый Премиум начал свою работу маршрут №127. Жители микрорайона теперь могут доехать до Кременкуля с остановочного комплекса на стороне Паркового без необходимости перехода через трассу и без пересадок. Благодаря этому мамам будет удобно возить своих детей в детский сад Кременкуля, а жителям микрорайона будет легче добраться до амбулатории и МФЦ», — сообщили в ведомстве.

Согласно информации от Министерства дорожного хозяйства и транспорта, на данный момент маршрут №127 работает по нерегулируемому тарифу. При этом основные мероприятия по развитию маршрутной сети запланированы до конца 2025 года. В рамках этих мероприятий предполагается запуск новых маршрутов, изменение существующих маршрутов, перевод большей части маршрутов с нерегулируемого тарифа на регулируемый, а также изменение расписания и увеличение количества машин на линии.

Теперь жители микрорайона смогут доехать до Кременкуля без пересадок, им легче будет добраться до детского сада, амбулатории и МФЦ
Теперь жители микрорайона смогут доехать до Кременкуля без пересадок, им легче будет добраться до детского сада, амбулатории и МФЦ

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в микрорайоне Парковый начал работать маршрут №127. Теперь жители микрорайона смогут доехать до Кременкуля без пересадок, им легче будет добраться до детского сада, амбулатории и МФЦ, сообщили в пресс-службе Сосновского района. «В микрорайоне Парковый Премиум начал свою работу маршрут №127. Жители микрорайона теперь могут доехать до Кременкуля с остановочного комплекса на стороне Паркового без необходимости перехода через трассу и без пересадок. Благодаря этому мамам будет удобно возить своих детей в детский сад Кременкуля, а жителям микрорайона будет легче добраться до амбулатории и МФЦ», — сообщили в ведомстве. Согласно информации от Министерства дорожного хозяйства и транспорта, на данный момент маршрут №127 работает по нерегулируемому тарифу. При этом основные мероприятия по развитию маршрутной сети запланированы до конца 2025 года. В рамках этих мероприятий предполагается запуск новых маршрутов, изменение существующих маршрутов, перевод большей части маршрутов с нерегулируемого тарифа на регулируемый, а также изменение расписания и увеличение количества машин на линии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...