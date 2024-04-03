Теперь жители микрорайона Парковый смогут доехать до Кременкуля без пересадок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в микрорайоне Парковый начал работать маршрут №127. Теперь жители микрорайона смогут доехать до Кременкуля без пересадок, им легче будет добраться до детского сада, амбулатории и МФЦ, сообщили в пресс-службе Сосновского района.

«В микрорайоне Парковый Премиум начал свою работу маршрут №127. Жители микрорайона теперь могут доехать до Кременкуля с остановочного комплекса на стороне Паркового без необходимости перехода через трассу и без пересадок. Благодаря этому мамам будет удобно возить своих детей в детский сад Кременкуля, а жителям микрорайона будет легче добраться до амбулатории и МФЦ», — сообщили в ведомстве.

Согласно информации от Министерства дорожного хозяйства и транспорта, на данный момент маршрут №127 работает по нерегулируемому тарифу. При этом основные мероприятия по развитию маршрутной сети запланированы до конца 2025 года. В рамках этих мероприятий предполагается запуск новых маршрутов, изменение существующих маршрутов, перевод большей части маршрутов с нерегулируемого тарифа на регулируемый, а также изменение расписания и увеличение количества машин на линии.

Теперь жители микрорайона смогут доехать до Кременкуля без пересадок, им легче будет добраться до детского сада, амбулатории и МФЦ Скрин: пресс-служба сосновского района