В Челябинске первый рейс из Баку встретили водяной аркой. Видео

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, посадка самолета, самолет, самолет в воздухе
Полеты рейса продлятся до осени Фото:

В Челябинске первый рейс из Баку авиакомпании «ИрАэро» торжественно встретили водяной аркой. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Курчатова.

«Первый рейс из Азербайджана в аэропорту встретили водяной аркой. Авиакомпания „ИрАэро“ запустила рейсы на новом для аэропорта Челябинск направлении Баку», — сообщает telegram-канал «Аэропорт КУРЧАТОВ».

В пресс-службе отмечают, что рейсы выполняются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Полеты будут по средам.

В аэропорту ранее сообщали, что на новое направление в начале марта открылась продажа билетов. Полеты Баку — Челябинск, Челябинск — Баку будут осуществляться период с 3 апреля по 23 октября.

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В Челябинске первый рейс из Баку авиакомпании «ИрАэро» торжественно встретили водяной аркой. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Курчатова. «Первый рейс из Азербайджана в аэропорту встретили водяной аркой. Авиакомпания „ИрАэро“ запустила рейсы на новом для аэропорта Челябинск направлении Баку», — сообщает telegram-канал «Аэропорт КУРЧАТОВ». В пресс-службе отмечают, что рейсы выполняются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Полеты будут по средам. В аэропорту ранее сообщали, что на новое направление в начале марта открылась продажа билетов. Полеты Баку — Челябинск, Челябинск — Баку будут осуществляться период с 3 апреля по 23 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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