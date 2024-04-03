В Челябинске первый рейс из Баку авиакомпании «ИрАэро» торжественно встретили водяной аркой. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Курчатова.
«Первый рейс из Азербайджана в аэропорту встретили водяной аркой. Авиакомпания „ИрАэро“ запустила рейсы на новом для аэропорта Челябинск направлении Баку», — сообщает telegram-канал «Аэропорт КУРЧАТОВ».
В пресс-службе отмечают, что рейсы выполняются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Полеты будут по средам.
В аэропорту ранее сообщали, что на новое направление в начале марта открылась продажа билетов. Полеты Баку — Челябинск, Челябинск — Баку будут осуществляться период с 3 апреля по 23 октября.
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