В Челябинске первый рейс из Баку встретили водяной аркой. Видео

03 апреля 2024 в 23:29 Размер текста - 17 +

Полеты рейса продлятся до осени Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Челябинске первый рейс из Баку авиакомпании «ИрАэро» торжественно встретили водяной аркой. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Курчатова. «Первый рейс из Азербайджана в аэропорту встретили водяной аркой. Авиакомпания „ИрАэро“ запустила рейсы на новом для аэропорта Челябинск направлении Баку», — сообщает telegram-канал «Аэропорт КУРЧАТОВ». В пресс-службе отмечают, что рейсы выполняются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Полеты будут по средам. В аэропорту ранее сообщали, что на новое направление в начале марта открылась продажа билетов. Полеты Баку — Челябинск, Челябинск — Баку будут осуществляться период с 3 апреля по 23 октября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске первый рейс из Баку авиакомпании «ИрАэро» торжественно встретили водяной аркой. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта имени Курчатова. «Первый рейс из Азербайджана в аэропорту встретили водяной аркой. Авиакомпания „ИрАэро“ запустила рейсы на новом для аэропорта Челябинск направлении Баку», — сообщает telegram-канал «Аэропорт КУРЧАТОВ». В пресс-службе отмечают, что рейсы выполняются на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Полеты будут по средам. В аэропорту ранее сообщали, что на новое направление в начале марта открылась продажа билетов. Полеты Баку — Челябинск, Челябинск — Баку будут осуществляться период с 3 апреля по 23 октября.