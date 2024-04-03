Бастрыкин требует разобраться с нападением собак на челябинцев

04 апреля 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял ситуацию с нападением на контроль Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании нападения безнадзорных собак на ребенка в Челябинске. Об этом сообщает пресс-службе центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Там сообщили, что собаки напали на мальчика в январе. Но до сих пор каких-либо мер для отлова бродячих животных не принято. Горожане опасаются за свою безопасность и за своих детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании нападения безнадзорных собак на ребенка в Челябинске. Об этом сообщает пресс-службе центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Там сообщили, что собаки напали на мальчика в январе. Но до сих пор каких-либо мер для отлова бродячих животных не принято. Горожане опасаются за свою безопасность и за своих детей.