03 апреля 2024

Бастрыкин требует разобраться с нападением собак на челябинцев

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял ситуацию с нападением на контроль Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании нападения безнадзорных собак на ребенка в Челябинске. Об этом сообщает пресс-службе центрального аппарата ведомства.

«Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Там сообщили, что собаки напали на мальчика в январе. Но до сих пор каких-либо мер для отлова бродячих животных не принято. Горожане опасаются за свою безопасность и за своих детей.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании нападения безнадзорных собак на ребенка в Челябинске. Об этом сообщает пресс-службе центрального аппарата ведомства. «Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Константина Правосудова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Там сообщили, что собаки напали на мальчика в январе. Но до сих пор каких-либо мер для отлова бродячих животных не принято. Горожане опасаются за свою безопасность и за своих детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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