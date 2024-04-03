В ХМАО прокуратура заставила мэрию выделить пенсионерке квартиру

В Нефтеюганске после вмешательства прокуратуры мэрия выделила пожилой женщине новую квартиру взамен аварийной. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства ХМАО.
«Заявительница проживала в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация муниципалитета не предоставила ей иного жилья взамен аварийного. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности предоставить пожилой женщине жилое помещение», — сообщает прокуратура ХМАО.
Суд удовлетворил исковое требование. Пенсионерка получила новое, благоустроенное жилье.
Ранее URA.RU писало, что прокуратура наказала руководство «Ленты» в ХМАО за котельные в торговых комплексах. Взрывоопасные объекты эксплуатировали с нарушением условий лицензии.
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