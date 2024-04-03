03 апреля 2024

В ХМАО прокуратура заставила мэрию выделить пенсионерке квартиру

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, прокурор, погон
После вмешательства прокурора пенсионерка получила новое жилье взамен аварийного Фото:

В Нефтеюганске после вмешательства прокуратуры мэрия выделила пожилой женщине новую квартиру взамен аварийной. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства ХМАО.

«Заявительница проживала в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация муниципалитета не предоставила ей иного жилья взамен аварийного. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности предоставить пожилой женщине жилое помещение», — сообщает прокуратура ХМАО.

Суд удовлетворил исковое требование. Пенсионерка получила новое, благоустроенное жилье.

Ранее URA.RU писало, что прокуратура наказала руководство «Ленты» в ХМАО за котельные в торговых комплексах. Взрывоопасные объекты эксплуатировали с нарушением условий лицензии.

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В Нефтеюганске после вмешательства прокуратуры мэрия выделила пожилой женщине новую квартиру взамен аварийной. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства ХМАО. «Заявительница проживала в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация муниципалитета не предоставила ей иного жилья взамен аварийного. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности предоставить пожилой женщине жилое помещение», — сообщает прокуратура ХМАО. Суд удовлетворил исковое требование. Пенсионерка получила новое, благоустроенное жилье. Ранее URA.RU писало, что прокуратура наказала руководство «Ленты» в ХМАО за котельные в торговых комплексах. Взрывоопасные объекты эксплуатировали с нарушением условий лицензии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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