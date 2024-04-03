В ХМАО прокуратура заставила мэрию выделить пенсионерке квартиру

04 апреля 2024 в 09:49 Размер текста - 17 +

После вмешательства прокурора пенсионерка получила новое жилье взамен аварийного Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Нефтеюганске после вмешательства прокуратуры мэрия выделила пожилой женщине новую квартиру взамен аварийной. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства ХМАО. «Заявительница проживала в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация муниципалитета не предоставила ей иного жилья взамен аварийного. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности предоставить пожилой женщине жилое помещение», — сообщает прокуратура ХМАО. Суд удовлетворил исковое требование. Пенсионерка получила новое, благоустроенное жилье. Ранее URA.RU писало, что прокуратура наказала руководство «Ленты» в ХМАО за котельные в торговых комплексах. Взрывоопасные объекты эксплуатировали с нарушением условий лицензии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нефтеюганске после вмешательства прокуратуры мэрия выделила пожилой женщине новую квартиру взамен аварийной. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства ХМАО. «Заявительница проживала в многоквартирном доме, который признан аварийным и подлежащим сносу. Администрация муниципалитета не предоставила ей иного жилья взамен аварийного. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на администрацию города обязанности предоставить пожилой женщине жилое помещение», — сообщает прокуратура ХМАО. Суд удовлетворил исковое требование. Пенсионерка получила новое, благоустроенное жилье. Ранее URA.RU писало, что прокуратура наказала руководство «Ленты» в ХМАО за котельные в торговых комплексах. Взрывоопасные объекты эксплуатировали с нарушением условий лицензии.