03 апреля 2024

В Челябинской области туристы находятся дольше, чем в других регионах УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай "Айские притесы"". Челябинская область, катамаран, сплав, природа урала, отдых, природа, внутренний туризм, южный урал, туризм, молодежь, река ай
Около 60% из общего потока людей приезжают в Челябинскую область как туристы Фото:

В Челябинской области туристы в среднем находятся дольше, чем в других регионах УрФО. Об этом сообщила начальник управления аналитики и развития туризма Анна Троицкая.

«Согласно данным системы BigData, около 70% туристов приезжает из Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Республики Башкортостан. Среднее время пребывания гостей в регионе составляет четыре дня, что является самым высоким показателем среди регионов УрФО», — передает слова Троицкой пресс-служба челябинского отделения Опоры России.

Из 43 муниципалитетов в формировании туристической среды задействовано семь городов. В число наиболее популярных направлений вошли Челябинск, Миасс, Кыштым, Златоуст, Троицк, Магнитогорск и Карабаш. Порядка 60% людей приезжают в регион как туристы, еще 30% к друзьям и родственникам, но пользуются туристическими услугами.

Троицкая также отметила, что для привлечения туристов из дальних регионов необходимо разрабатывать уникальные предложения, учитывая новые тренды. В качестве ключевых трендов она назвала предоставление комплексных впечатлений, иммерсивность и аутентичность.

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В Челябинской области туристы в среднем находятся дольше, чем в других регионах УрФО. Об этом сообщила начальник управления аналитики и развития туризма Анна Троицкая. «Согласно данным системы BigData, около 70% туристов приезжает из Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Республики Башкортостан. Среднее время пребывания гостей в регионе составляет четыре дня, что является самым высоким показателем среди регионов УрФО», — передает слова Троицкой пресс-служба челябинского отделения Опоры России. Из 43 муниципалитетов в формировании туристической среды задействовано семь городов. В число наиболее популярных направлений вошли Челябинск, Миасс, Кыштым, Златоуст, Троицк, Магнитогорск и Карабаш. Порядка 60% людей приезжают в регион как туристы, еще 30% к друзьям и родственникам, но пользуются туристическими услугами. Троицкая также отметила, что для привлечения туристов из дальних регионов необходимо разрабатывать уникальные предложения, учитывая новые тренды. В качестве ключевых трендов она назвала предоставление комплексных впечатлений, иммерсивность и аутентичность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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