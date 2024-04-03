В Челябинской области туристы находятся дольше, чем в других регионах УрФО

В Челябинской области туристы в среднем находятся дольше, чем в других регионах УрФО. Об этом сообщила начальник управления аналитики и развития туризма Анна Троицкая.
«Согласно данным системы BigData, около 70% туристов приезжает из Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Республики Башкортостан. Среднее время пребывания гостей в регионе составляет четыре дня, что является самым высоким показателем среди регионов УрФО», — передает слова Троицкой пресс-служба челябинского отделения Опоры России.
Из 43 муниципалитетов в формировании туристической среды задействовано семь городов. В число наиболее популярных направлений вошли Челябинск, Миасс, Кыштым, Златоуст, Троицк, Магнитогорск и Карабаш. Порядка 60% людей приезжают в регион как туристы, еще 30% к друзьям и родственникам, но пользуются туристическими услугами.
Троицкая также отметила, что для привлечения туристов из дальних регионов необходимо разрабатывать уникальные предложения, учитывая новые тренды. В качестве ключевых трендов она назвала предоставление комплексных впечатлений, иммерсивность и аутентичность.
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