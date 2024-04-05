В Челябинской области в ближайшие дни похолодает

В Челябинской области ожидается похолодание и осадки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Челябинскую область надвигается похолодание. Об этом 5 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В ночь на субботу температура от 0 до +5 сохранится в южных регионах Урала и Западной Сибири. В утренние часы в Челябинске пройдет небольшой дождь. Днем в субботу в Челябинске после пятничных +16 будет не выше +2…+7. В воскресенье к Уралу подберется теплый фронт, сопровождаемый полями облачности и осадков в разной фазе в виде снега, ледяного дождя и дождя, который может затронуть Челябинск, где под утро будет -4…+1, а днем +1…+6», — сообщил Тишковец.

По словам метеоролога, предстоящая неделя в метеорологическом отношении будет крайне неустойчивой. В регионе прогнозируется повышенная циклоническая деятельность, а это значит ожидаются осадки в разном агрегатном состоянии, ветренная погода и чередование волн тепла и холода.

В Челябинске в среднем по ночам столбики термометров будут колебаться от -1 до +4, в дневные часы до +7…+12. К последующим выходным ожидается похолодание. Среднесуточная температура воздуха устойчиво не превысит критических для смены фаз весны +пяти градусов.

В целом апрель в регионе будет на несколько градусов теплее нормы. Бурное наступление весны ожидается во второй половине месяца.