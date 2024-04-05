В Челябинской области в ближайшие дни похолодает

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В Челябинской области ожидается похолодание и осадки Фото:

На Челябинскую область надвигается похолодание. Об этом 5 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В ночь на субботу температура от 0 до +5 сохранится в южных регионах Урала и Западной Сибири. В утренние часы в Челябинске пройдет небольшой дождь. Днем в субботу в Челябинске после пятничных +16 будет не выше +2…+7. В воскресенье к Уралу подберется теплый фронт, сопровождаемый полями облачности и осадков в разной фазе в виде снега, ледяного дождя и дождя, который может затронуть Челябинск, где под утро будет -4…+1, а днем +1…+6», — сообщил Тишковец.

По словам метеоролога, предстоящая неделя в метеорологическом отношении будет крайне неустойчивой. В регионе прогнозируется повышенная циклоническая деятельность, а это значит ожидаются осадки в разном агрегатном состоянии, ветренная погода и чередование волн тепла и холода.

В Челябинске в среднем по ночам столбики термометров будут колебаться от -1 до +4, в дневные часы до +7…+12. К последующим выходным ожидается похолодание. Среднесуточная температура воздуха устойчиво не превысит критических для смены фаз весны +пяти градусов.

В целом апрель в регионе будет на несколько градусов теплее нормы. Бурное наступление весны ожидается во второй половине месяца.

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На Челябинскую область надвигается похолодание. Об этом 5 апреля сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. «В ночь на субботу температура от 0 до +5 сохранится в южных регионах Урала и Западной Сибири. В утренние часы в Челябинске пройдет небольшой дождь. Днем в субботу в Челябинске после пятничных +16 будет не выше +2…+7. В воскресенье к Уралу подберется теплый фронт, сопровождаемый полями облачности и осадков в разной фазе в виде снега, ледяного дождя и дождя, который может затронуть Челябинск, где под утро будет -4…+1, а днем +1…+6», — сообщил Тишковец. По словам метеоролога, предстоящая неделя в метеорологическом отношении будет крайне неустойчивой. В регионе прогнозируется повышенная циклоническая деятельность, а это значит ожидаются осадки в разном агрегатном состоянии, ветренная погода и чередование волн тепла и холода. В Челябинске в среднем по ночам столбики термометров будут колебаться от -1 до +4, в дневные часы до +7…+12. К последующим выходным ожидается похолодание. Среднесуточная температура воздуха устойчиво не превысит критических для смены фаз весны +пяти градусов. В целом апрель в регионе будет на несколько градусов теплее нормы. Бурное наступление весны ожидается во второй половине месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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