Администрация губернатора Пермского края покупает мебель у чусовской колонии

Администрация губернатора Прикамья заплатит ИК-35 за мебель 1,8 млн рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Администрация губернатора Пермского края приобретет офисную мебель, которую изготовят осужденные исправительной колонии №35, расположенной в Чусовском округе. Это следует из госконтракта, который заключили стороны, сообщается на сайте ЕИС Закупки.

«Администрация губернатора Пермского края (заказчик) и ФКУ ИК-35 ГУФСИН РФ по Пермскому краю (поставщик) <…> заключили контракт о нижеследующем: поставщик обязуется изготовить и поставить мебель, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом», — говорится в госконтракте.

Согласно контракту, ИК-35 изготовит несколько шкафов для одежды и документов, письменные столы, а также тумбы. Цена контракта составила 1 812 820 рублей. В 2023 году администрация губернатора Прикамья также приобрела мебель у ИК №35, заплатив за нее 700 тысяч рублей.