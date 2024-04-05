Администрация губернатора Пермского края покупает мебель у чусовской колонии

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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, колония, надзиратель, бревна, фсин, зэк, дерево, заключенный, производство мебели, исправительная колония 13
Администрация губернатора Прикамья заплатит ИК-35 за мебель 1,8 млн рублей Фото:

Администрация губернатора Пермского края приобретет офисную мебель, которую изготовят осужденные исправительной колонии №35, расположенной в Чусовском округе. Это следует из госконтракта, который заключили стороны, сообщается на сайте ЕИС Закупки.

«Администрация губернатора Пермского края (заказчик) и ФКУ ИК-35 ГУФСИН РФ по Пермскому краю (поставщик) <…> заключили контракт о нижеследующем: поставщик обязуется изготовить и поставить мебель, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом», — говорится в госконтракте.

Согласно контракту, ИК-35 изготовит несколько шкафов для одежды и документов, письменные столы, а также тумбы. Цена контракта составила 1 812 820 рублей. В 2023 году администрация губернатора Прикамья также приобрела мебель у ИК №35, заплатив за нее 700 тысяч рублей.

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Администрация губернатора Пермского края приобретет офисную мебель, которую изготовят осужденные исправительной колонии №35, расположенной в Чусовском округе. Это следует из госконтракта, который заключили стороны, сообщается на сайте ЕИС Закупки. «Администрация губернатора Пермского края (заказчик) и ФКУ ИК-35 ГУФСИН РФ по Пермскому краю (поставщик) <…> заключили контракт о нижеследующем: поставщик обязуется изготовить и поставить мебель, а заказчик обязуется принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом», — говорится в госконтракте. Согласно контракту, ИК-35 изготовит несколько шкафов для одежды и документов, письменные столы, а также тумбы. Цена контракта составила 1 812 820 рублей. В 2023 году администрация губернатора Прикамья также приобрела мебель у ИК №35, заплатив за нее 700 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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