05 апреля 2024

В Перми снесут устаревшие остановки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реконструкция Комсомольского проспекта. Пермь, реконструкция улицы, остановка автобусная, гипермаркет семья, комсомольский проспект
Власти Перми демонтируют старые остановки (архивное фото) Фото:

В Перми начинается снос остановочных павильонов, которые не отвечают современным требованиям. Об этом сообщили представители городского департамента транспорта в соцсети «ВКонтакте».

«Приступаем к демонтажу 10 остановочных павильонов в Перми. Они устарели и ремонту не подлежат», — говорится в посте представителей ведомства.

По данным дептранса, скоро снесут остановки на улицах — Якутская в оба направления — «По требованию», «Красноборская», «Мичуринские сады», Борцов Революции в оба направления — «ДОС», Ленская в оба направления — «Рионская». Чиновники не назвали сроки, когда будут установлены новые павильоны вместо аварийных. Они попросили пермяков в своем посте в соцсети потерпеть и проявить понимание.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми начинается снос остановочных павильонов, которые не отвечают современным требованиям. Об этом сообщили представители городского департамента транспорта в соцсети «ВКонтакте». «Приступаем к демонтажу 10 остановочных павильонов в Перми. Они устарели и ремонту не подлежат», — говорится в посте представителей ведомства. По данным дептранса, скоро снесут остановки на улицах — Якутская в оба направления — «По требованию», «Красноборская», «Мичуринские сады», Борцов Революции в оба направления — «ДОС», Ленская в оба направления — «Рионская». Чиновники не назвали сроки, когда будут установлены новые павильоны вместо аварийных. Они попросили пермяков в своем посте в соцсети потерпеть и проявить понимание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...