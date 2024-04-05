В Перми снесут устаревшие остановки

Власти Перми демонтируют старые остановки (архивное фото) Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми начинается снос остановочных павильонов, которые не отвечают современным требованиям. Об этом сообщили представители городского департамента транспорта в соцсети «ВКонтакте».

«Приступаем к демонтажу 10 остановочных павильонов в Перми. Они устарели и ремонту не подлежат», — говорится в посте представителей ведомства.

По данным дептранса, скоро снесут остановки на улицах — Якутская в оба направления — «По требованию», «Красноборская», «Мичуринские сады», Борцов Революции в оба направления — «ДОС», Ленская в оба направления — «Рионская». Чиновники не назвали сроки, когда будут установлены новые павильоны вместо аварийных. Они попросили пермяков в своем посте в соцсети потерпеть и проявить понимание.