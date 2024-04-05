05 апреля 2024

Из аэропорта Перми не смог вылететь самолет в Москву

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Международный аэропорт. Пермь, большое савино, международный аэропорт
В Пермском аэропорту задержался рейс самолета в Москву Фото:

В аэропорту Большое Савино города Пермь самолет до Москвы прервал полет и вернулся на стоянку. Информацию об этом сообщил telegram-канал Aviaincident.

«06 апреля 2024 года, 04:46 по московскому времени. Международный аэропорт Пермь. Экипаж воздушного судна Пермь — Москва (Шереметьево) доложил о прерванном взлете. Предварительная причина — отказ контроля положения закрылков», — говорится в сообщении.

Самолет эксплуатирует компания Аэрофлот. По данным аэропорта, воздушное судно после двух часов задержки вылетело в Москву.

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В аэропорту Большое Савино города Пермь самолет до Москвы прервал полет и вернулся на стоянку. Информацию об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «06 апреля 2024 года, 04:46 по московскому времени. Международный аэропорт Пермь. Экипаж воздушного судна Пермь — Москва (Шереметьево) доложил о прерванном взлете. Предварительная причина — отказ контроля положения закрылков», — говорится в сообщении. Самолет эксплуатирует компания Аэрофлот. По данным аэропорта, воздушное судно после двух часов задержки вылетело в Москву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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