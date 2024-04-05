Из аэропорта Перми не смог вылететь самолет в Москву

06 апреля 2024 в 14:40 Размер текста - 17 +

В Пермском аэропорту задержался рейс самолета в Москву Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В аэропорту Большое Савино города Пермь самолет до Москвы прервал полет и вернулся на стоянку. Информацию об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «06 апреля 2024 года, 04:46 по московскому времени. Международный аэропорт Пермь. Экипаж воздушного судна Пермь — Москва (Шереметьево) доложил о прерванном взлете. Предварительная причина — отказ контроля положения закрылков», — говорится в сообщении. Самолет эксплуатирует компания Аэрофлот. По данным аэропорта, воздушное судно после двух часов задержки вылетело в Москву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Большое Савино города Пермь самолет до Москвы прервал полет и вернулся на стоянку. Информацию об этом сообщил telegram-канал Aviaincident. «06 апреля 2024 года, 04:46 по московскому времени. Международный аэропорт Пермь. Экипаж воздушного судна Пермь — Москва (Шереметьево) доложил о прерванном взлете. Предварительная причина — отказ контроля положения закрылков», — говорится в сообщении. Самолет эксплуатирует компания Аэрофлот. По данным аэропорта, воздушное судно после двух часов задержки вылетело в Москву.