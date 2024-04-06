В мире Активистку Грету Тунберг арестовали в Нидерландах 06 апреля 2024 в 23:04 Размер текста - 17 + В числе протестующих была Грета Тунберг (архивное фото) Фото: Официальный сайт Европарламента Шведскую эко-активистку Грету Тунберг арестовала полиция Нидерландов на несанкционированной акции протеста в Гааге. Об этом сообщил телеканал NOS. «Участники акции начали блокировать дороги поблизости, в ответ сотрудники правоохранительных органов начали задерживать протестующих. В их числе оказалась и Тунберг», — передает ТАСС. Отмечается, что на несанкционированной акции протеста демонстранты хотели перекрыть трассу А12, которая соединяет политическую столицу Нидерландов с другими крупными городами. Полиция остановила несколько сотен участников акции, когда они попытались выйти на шоссе, сказано в тексте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Шведскую эко-активистку Грету Тунберг арестовала полиция Нидерландов на несанкционированной акции протеста в Гааге. Об этом сообщил телеканал NOS. «Участники акции начали блокировать дороги поблизости, в ответ сотрудники правоохранительных органов начали задерживать протестующих. В их числе оказалась и Тунберг», — передает ТАСС. Отмечается, что на несанкционированной акции протеста демонстранты хотели перекрыть трассу А12, которая соединяет политическую столицу Нидерландов с другими крупными городами. Полиция остановила несколько сотен участников акции, когда они попытались выйти на шоссе, сказано в тексте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям