Активистку Грету Тунберг арестовали в Нидерландах

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Европейские политики. stock, Грета Тунберг,  stock
В числе протестующих была Грета Тунберг (архивное фото) Фото:

Шведскую эко-активистку Грету Тунберг арестовала полиция Нидерландов на несанкционированной акции протеста в Гааге. Об этом сообщил телеканал NOS.

«Участники акции начали блокировать дороги поблизости, в ответ сотрудники правоохранительных органов начали задерживать протестующих. В их числе оказалась и Тунберг», — передает ТАСС.

Отмечается, что на несанкционированной акции протеста демонстранты хотели перекрыть трассу А12, которая соединяет политическую столицу Нидерландов с другими крупными городами. Полиция остановила несколько сотен участников акции, когда они попытались выйти на шоссе, сказано в тексте.

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Шведскую эко-активистку Грету Тунберг арестовала полиция Нидерландов на несанкционированной акции протеста в Гааге. Об этом сообщил телеканал NOS. «Участники акции начали блокировать дороги поблизости, в ответ сотрудники правоохранительных органов начали задерживать протестующих. В их числе оказалась и Тунберг», — передает ТАСС. Отмечается, что на несанкционированной акции протеста демонстранты хотели перекрыть трассу А12, которая соединяет политическую столицу Нидерландов с другими крупными городами. Полиция остановила несколько сотен участников акции, когда они попытались выйти на шоссе, сказано в тексте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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