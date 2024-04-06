Активистку Грету Тунберг арестовали в Нидерландах

Шведскую эко-активистку Грету Тунберг арестовала полиция Нидерландов на несанкционированной акции протеста в Гааге. Об этом сообщил телеканал NOS.
«Участники акции начали блокировать дороги поблизости, в ответ сотрудники правоохранительных органов начали задерживать протестующих. В их числе оказалась и Тунберг», — передает ТАСС.
Отмечается, что на несанкционированной акции протеста демонстранты хотели перекрыть трассу А12, которая соединяет политическую столицу Нидерландов с другими крупными городами. Полиция остановила несколько сотен участников акции, когда они попытались выйти на шоссе, сказано в тексте.
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