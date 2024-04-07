07 апреля 2024
06 апреля 2024

Пермякам назвали выгодную альтернативу туристическим популярным направлениям

Пермякам летом выгоднее отдохнуть в Мурманске, чем на популярных курортах
© Служба новостей «URA.RU»
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Путевки в Мурманск из Перми стоят от 40 тысяч рублей Фото:

Жители Перми, которые хотят провести летний отдых на Камчатке или Байкале, могут сэкономить, если поедут в Мурманск. Это направление в три раза дешевле других популярных маршрутов, а по красоте им ни в чем не уступает, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.

«Туристы, которые мечтают побывать на Алтае, Байкале, Сахалине, Курилах или Камчатке, но бюджет им не позволяет, могут ориентироваться на Мурманск. Из-за того, что он расположен ближе к Перми, чем Дальний Восток или Сибирь, и лететь туда быстрее, стоимость тура на Кольском полуострове в три раза ниже, чем по другим направлениям», — рассказала корреспонденту агентства Алина Балыбердина.

Турагент добавил, что туры на Дальний Восток или в Сибирь используют большие возможности для пермских туристов, поэтому в целях экономии они могут развернуться на берегу Северного Ледовитого океана. Туры на лето из Перми длительностью 4-5 дней стоят от 40-50 тысяч рублей.

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Жители Перми, которые хотят провести летний отдых на Камчатке или Байкале, могут сэкономить, если поедут в Мурманск. Это направление в три раза дешевле других популярных маршрутов, а по красоте им ни в чем не уступает, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «Туристы, которые мечтают побывать на Алтае, Байкале, Сахалине, Курилах или Камчатке, но бюджет им не позволяет, могут ориентироваться на Мурманск. Из-за того, что он расположен ближе к Перми, чем Дальний Восток или Сибирь, и лететь туда быстрее, стоимость тура на Кольском полуострове в три раза ниже, чем по другим направлениям», — рассказала корреспонденту агентства Алина Балыбердина. Турагент добавил, что туры на Дальний Восток или в Сибирь используют большие возможности для пермских туристов, поэтому в целях экономии они могут развернуться на берегу Северного Ледовитого океана. Туры на лето из Перми длительностью 4-5 дней стоят от 40-50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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