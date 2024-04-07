Пермякам назвали выгодную альтернативу туристическим популярным направлениям

Жители Перми, которые хотят провести летний отдых на Камчатке или Байкале, могут сэкономить, если поедут в Мурманск. Это направление в три раза дешевле других популярных маршрутов, а по красоте им ни в чем не уступает, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина.
«Туристы, которые мечтают побывать на Алтае, Байкале, Сахалине, Курилах или Камчатке, но бюджет им не позволяет, могут ориентироваться на Мурманск. Из-за того, что он расположен ближе к Перми, чем Дальний Восток или Сибирь, и лететь туда быстрее, стоимость тура на Кольском полуострове в три раза ниже, чем по другим направлениям», — рассказала корреспонденту агентства Алина Балыбердина.
Турагент добавил, что туры на Дальний Восток или в Сибирь используют большие возможности для пермских туристов, поэтому в целях экономии они могут развернуться на берегу Северного Ледовитого океана. Туры на лето из Перми длительностью 4-5 дней стоят от 40-50 тысяч рублей.
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Жители Перми, которые хотят провести летний отдых на Камчатке или Байкале, могут сэкономить, если поедут в Мурманск. Это направление в три раза дешевле других популярных маршрутов, а по красоте им ни в чем не уступает, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «Туристы, которые мечтают побывать на Алтае, Байкале, Сахалине, Курилах или Камчатке, но бюджет им не позволяет, могут ориентироваться на Мурманск. Из-за того, что он расположен ближе к Перми, чем Дальний Восток или Сибирь, и лететь туда быстрее, стоимость тура на Кольском полуострове в три раза ниже, чем по другим направлениям», — рассказала корреспонденту агентства Алина Балыбердина. Турагент добавил, что туры на Дальний Восток или в Сибирь используют большие возможности для пермских туристов, поэтому в целях экономии они могут развернуться на берегу Северного Ледовитого океана. Туры на лето из Перми длительностью 4-5 дней стоят от 40-50 тысяч рублей.