Ирина Текслер привезла помощь в пострадавший от паводка челябинский район

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина доставила в пострадавший от паводка Нагайбакский район гуманитарную помощь. Об этом сообщают местные СМИ.
« 7 апреля 2024 года в Нагайбакский район прибыла общественный деятель Ирина Текслер Она привезла с собой партию гуманитарной помощи, а также бутилированную воду, которую отправил губернатор Алексей Текслер. Ирина Николаевна пообщалась с представителями МЧС, осмотрела затопленные дома, пообщалась с жителями», — сообщает районная газета «Всходы».
На территории Нагайбакского района из-за подтоплений 4 апреля ввели режим ЧС. Так же режим ЧС введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, районов и Троицкого городского округа.
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