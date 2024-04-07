Ирина Текслер привезла помощь в пострадавший от паводка челябинский район

08 апреля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер приехала в пострадаший от паводка район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина доставила в пострадавший от паводка Нагайбакский район гуманитарную помощь. Об этом сообщают местные СМИ. « 7 апреля 2024 года в Нагайбакский район прибыла общественный деятель Ирина Текслер Она привезла с собой партию гуманитарной помощи, а также бутилированную воду, которую отправил губернатор Алексей Текслер. Ирина Николаевна пообщалась с представителями МЧС, осмотрела затопленные дома, пообщалась с жителями», — сообщает районная газета «Всходы». На территории Нагайбакского района из-за подтоплений 4 апреля ввели режим ЧС. Так же режим ЧС введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, районов и Троицкого городского округа. Ирина Текслер с сотрудниками МЧС мониторит ситуацию с подтоплениями в Нагайбакском районе Фото: газета «Всходы» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина доставила в пострадавший от паводка Нагайбакский район гуманитарную помощь. Об этом сообщают местные СМИ. « 7 апреля 2024 года в Нагайбакский район прибыла общественный деятель Ирина Текслер Она привезла с собой партию гуманитарной помощи, а также бутилированную воду, которую отправил губернатор Алексей Текслер. Ирина Николаевна пообщалась с представителями МЧС, осмотрела затопленные дома, пообщалась с жителями», — сообщает районная газета «Всходы». На территории Нагайбакского района из-за подтоплений 4 апреля ввели режим ЧС. Так же режим ЧС введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, районов и Троицкого городского округа.