07 апреля 2024

Ирина Текслер привезла помощь в пострадавший от паводка челябинский район

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Благотворительный вечер «Добрые сердца». Челябинск, топ, текслер ирина
Ирина Текслер приехала в пострадаший от паводка район Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина доставила в пострадавший от паводка Нагайбакский район гуманитарную помощь. Об этом сообщают местные СМИ.

« 7 апреля 2024 года в Нагайбакский район прибыла общественный деятель Ирина Текслер Она привезла с собой партию гуманитарной помощи, а также бутилированную воду, которую отправил губернатор Алексей Текслер. Ирина Николаевна пообщалась с представителями МЧС, осмотрела затопленные дома, пообщалась с жителями», — сообщает районная газета «Всходы».

На территории Нагайбакского района из-за подтоплений 4 апреля ввели режим ЧС. Так же режим ЧС введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, районов и Троицкого городского округа.

Ирина Текслер с сотрудниками МЧС мониторит ситуацию с подтоплениями в Нагайбакском районе
Ирина Текслер с сотрудниками МЧС мониторит ситуацию с подтоплениями в Нагайбакском районе
Фото:

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина доставила в пострадавший от паводка Нагайбакский район гуманитарную помощь. Об этом сообщают местные СМИ. « 7 апреля 2024 года в Нагайбакский район прибыла общественный деятель Ирина Текслер Она привезла с собой партию гуманитарной помощи, а также бутилированную воду, которую отправил губернатор Алексей Текслер. Ирина Николаевна пообщалась с представителями МЧС, осмотрела затопленные дома, пообщалась с жителями», — сообщает районная газета «Всходы». На территории Нагайбакского района из-за подтоплений 4 апреля ввели режим ЧС. Так же режим ЧС введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, районов и Троицкого городского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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