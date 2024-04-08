Челябинские власти отчитаются о тратах и расходах бюджета за 2023 год

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета назначены на 15 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские чиновники отчитаются о тратах и расходах бюджета за 2023 год. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета назначены на 15 мая 2024 года, об этом 8 апреля заявил председатель Челябинской гордумы Андрей Шмидт.

«Городской думой было принято решение о назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета за 2023 год. Публичные слушания намечены на 15 мая 2024 года», — сообщил Шмидт.

По словам Шмидта, решение о назначении слушаний было принято на прошлой неделе заочным голосованием челябинской городской думы. Еще одним решением стало назначение публичных слушаний по проекту Устава города Челябинска. Данные слушания пройдут в Челябинске 18 апреля.