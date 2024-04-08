Челябинские власти отчитаются о тратах и расходах бюджета за 2023 год

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Доставка проекта бюджета Челябинской области на 2017 год из Министерства финансов области в Законодательное собрание. Челябинск, бюджет челябинской области, канцелярия зсо
Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета назначены на 15 мая Фото:

Челябинские чиновники отчитаются о тратах и расходах бюджета за 2023 год. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета назначены на 15 мая 2024 года, об этом 8 апреля заявил председатель Челябинской гордумы Андрей Шмидт.

«Городской думой было принято решение о назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета за 2023 год. Публичные слушания намечены на 15 мая 2024 года», — сообщил Шмидт.

По словам Шмидта, решение о назначении слушаний было принято на прошлой неделе заочным голосованием челябинской городской думы. Еще одним решением стало назначение публичных слушаний по проекту Устава города Челябинска. Данные слушания пройдут в Челябинске 18 апреля.

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Челябинские чиновники отчитаются о тратах и расходах бюджета за 2023 год. Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета назначены на 15 мая 2024 года, об этом 8 апреля заявил председатель Челябинской гордумы Андрей Шмидт. «Городской думой было принято решение о назначении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета за 2023 год. Публичные слушания намечены на 15 мая 2024 года», — сообщил Шмидт. По словам Шмидта, решение о назначении слушаний было принято на прошлой неделе заочным голосованием челябинской городской думы. Еще одним решением стало назначение публичных слушаний по проекту Устава города Челябинска. Данные слушания пройдут в Челябинске 18 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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