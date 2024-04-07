Житель Пермского края, прошедший горячие точки, погиб в ходе спецоперации

В селе Елово похоронят участника СВО Дениса Богданова, погибшего полгода назад

Прощание с погибшим военнослужащим состоится 9 апреля (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В селе Елово Пермского края простятся с военнослужащим Денисом Богдановым, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. О гибели 45-летнего бойца, который прошел горячие точки, администрация Еловского округа сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Боглданов Денис Валерьевич, 25.06.1979 года рождения. С 2000 по 2006 годы служил в горячих точках. Затем работал в охранных фирмах Перми. В декабре 2022 года старший сержант Богданов заключил контракт на прохождение военной службы в зоне СВО. 30 октября 2023 года погиб при выполнении воинского долга», — сообщили власти Елово.

Денис Богданов в 1996 году окончил Еловскую школу. Педагоги вспоминают о нем, как о любознательном и старательном ученике, который «проявлял интерес к истории и праву, географии». Он был скромным, добрым и отзывчивым и всегда откликался на просьбы товарищей. В администрации Еловского округа принесли соболезнования родным и близким погибшего земляка. Прощание с военнослужащим состоится 9 апреля в фойе Еловского КДЦ.