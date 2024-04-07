Губернатор Махонин вручил награды семьям героев СВО

08 апреля 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

Награждение состоялось во время заседания правительства региона Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награды семьям участников специальной военной операции на Украине Ивана Микова и Михаила Башкирцева. Награждение состоялось во время заседания правительства Пермского края. «Сегодня на заседании правительства присутствуют семьи наших земляков, героев Ивана Микова и Михаила Башкирцева. Они отдали за Российскую Федерацию на территории специально военной операции самое ценное, что у них есть — жизнь. Для меня большая ответственность вручить награды семьям», — отметил Махонин. Память бойцов почтили минутой молчания. Также губернатор поручил минтербезу Пермского края и администрации рассмотреть возможность увековечить память героев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награды семьям участников специальной военной операции на Украине Ивана Микова и Михаила Башкирцева. Награждение состоялось во время заседания правительства Пермского края. «Сегодня на заседании правительства присутствуют семьи наших земляков, героев Ивана Микова и Михаила Башкирцева. Они отдали за Российскую Федерацию на территории специально военной операции самое ценное, что у них есть — жизнь. Для меня большая ответственность вручить награды семьям», — отметил Махонин. Память бойцов почтили минутой молчания. Также губернатор поручил минтербезу Пермского края и администрации рассмотреть возможность увековечить память героев.