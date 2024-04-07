Губернатор Махонин вручил награды семьям героев СВО

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награды семьям участников специальной военной операции на Украине Ивана Микова и Михаила Башкирцева. Награждение состоялось во время заседания правительства Пермского края.
«Сегодня на заседании правительства присутствуют семьи наших земляков, героев Ивана Микова и Михаила Башкирцева. Они отдали за Российскую Федерацию на территории специально военной операции самое ценное, что у них есть — жизнь. Для меня большая ответственность вручить награды семьям», — отметил Махонин.
Память бойцов почтили минутой молчания. Также губернатор поручил минтербезу Пермского края и администрации рассмотреть возможность увековечить память героев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награды семьям участников специальной военной операции на Украине Ивана Микова и Михаила Башкирцева. Награждение состоялось во время заседания правительства Пермского края. «Сегодня на заседании правительства присутствуют семьи наших земляков, героев Ивана Микова и Михаила Башкирцева. Они отдали за Российскую Федерацию на территории специально военной операции самое ценное, что у них есть — жизнь. Для меня большая ответственность вручить награды семьям», — отметил Махонин. Память бойцов почтили минутой молчания. Также губернатор поручил минтербезу Пермского края и администрации рассмотреть возможность увековечить память героев.