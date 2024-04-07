07 апреля 2024

Губернатор Махонин вручил награды семьям героев СВО

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Прием губернатора Пермского края. 300 лет Пермь, махонин дмитрий
Награждение состоялось во время заседания правительства региона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награды семьям участников специальной военной операции на Украине Ивана Микова и Михаила Башкирцева. Награждение состоялось во время заседания правительства Пермского края.

«Сегодня на заседании правительства присутствуют семьи наших земляков, героев Ивана Микова и Михаила Башкирцева. Они отдали за Российскую Федерацию на территории специально военной операции самое ценное, что у них есть — жизнь. Для меня большая ответственность вручить награды семьям», — отметил Махонин.

Память бойцов почтили минутой молчания. Также губернатор поручил минтербезу Пермского края и администрации рассмотреть возможность увековечить память героев.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил награды семьям участников специальной военной операции на Украине Ивана Микова и Михаила Башкирцева. Награждение состоялось во время заседания правительства Пермского края. «Сегодня на заседании правительства присутствуют семьи наших земляков, героев Ивана Микова и Михаила Башкирцева. Они отдали за Российскую Федерацию на территории специально военной операции самое ценное, что у них есть — жизнь. Для меня большая ответственность вручить награды семьям», — отметил Махонин. Память бойцов почтили минутой молчания. Также губернатор поручил минтербезу Пермского края и администрации рассмотреть возможность увековечить память героев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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