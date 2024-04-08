ВС РФ нанесли удар по складу украинских БПЛА в Запорожье, завили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ поразили склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и цех по их производству в городе Запорожье на подконтрольной временно Киеву территории. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«ВС РФ уничтожили с помощью „Искандера“ склад тяжелых БПЛА и цех по их производству во временно подконтрольном Киеву Запорожье», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что российские военные ответили на попытки ВСУ причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли России.
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