ВС РФ уничтожили «Искандером» цех по производству БПЛА в Запорожье. Видео

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел,  stock
ВС РФ нанесли удар по складу украинских БПЛА в Запорожье, завили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ поразили склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и цех по их производству в городе Запорожье на подконтрольной временно Киеву территории. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«ВС РФ уничтожили с помощью „Искандера“ склад тяжелых БПЛА и цех по их производству во временно подконтрольном Киеву Запорожье», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что российские военные ответили на попытки ВСУ причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли России.

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ВС РФ поразили склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и цех по их производству в городе Запорожье на подконтрольной временно Киеву территории. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили с помощью „Искандера“ склад тяжелых БПЛА и цех по их производству во временно подконтрольном Киеву Запорожье», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что российские военные ответили на попытки ВСУ причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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