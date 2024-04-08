ВС РФ уничтожили «Искандером» цех по производству БПЛА в Запорожье. Видео

08 апреля 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

ВС РФ нанесли удар по складу украинских БПЛА в Запорожье, завили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ поразили склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и цех по их производству в городе Запорожье на подконтрольной временно Киеву территории. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили с помощью „Искандера“ склад тяжелых БПЛА и цех по их производству во временно подконтрольном Киеву Запорожье», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что российские военные ответили на попытки ВСУ причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ поразили склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и цех по их производству в городе Запорожье на подконтрольной временно Киеву территории. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «ВС РФ уничтожили с помощью „Искандера“ склад тяжелых БПЛА и цех по их производству во временно подконтрольном Киеву Запорожье», — передает сообщение Минобороны РИА Новости. Там добавили, что российские военные ответили на попытки ВСУ причинить ущерб объектам нефтегазовой отрасли России.