ВС РФ «Искандером» уничтожили националистов в Харьковской области. Видео

Армия России ударила «Искандером» по месту дислокации ВСУ под Харьковым

30 марта 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Армия России нанесла два удара «Искандером» по позиции ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» ударили по месту дислокации ВСУ в Харьковской области. Видео обстрела показало Министерство обороны РФ. На кадрах видно, как по позиции ВСУ производится мощный удар, после которого поднимается огромное облако дыма. Через мгновение на месте дислокации происходит второй взрыв. «Координаты обнаруженной групповой цели были переданы оператором разведывательного дрона на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение на нанесение ракетного удара», — прокомментировали в Минобороны, передает РИА Новости. Российские войска не раз применяли «Искандеры» в зоне СВО. Так, в январе с помощью ОТРК были нанесены удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ на купянском направлении. По словам военных РФ, этот комплекс довольно прост в использовании и при этом эффективен, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская армия с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» ударили по месту дислокации ВСУ в Харьковской области. Видео обстрела показало Министерство обороны РФ. На кадрах видно, как по позиции ВСУ производится мощный удар, после которого поднимается огромное облако дыма. Через мгновение на месте дислокации происходит второй взрыв. «Координаты обнаруженной групповой цели были переданы оператором разведывательного дрона на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение на нанесение ракетного удара», — прокомментировали в Минобороны, передает РИА Новости. Российские войска не раз применяли «Искандеры» в зоне СВО. Так, в январе с помощью ОТРК были нанесены удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ на купянском направлении. По словам военных РФ, этот комплекс довольно прост в использовании и при этом эффективен, пишет RT.