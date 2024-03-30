ВС РФ «Искандером» уничтожили националистов в Харьковской области: главное о СВО к вечеру 30 марта

ВС РФ «Искандером» уничтожили националистов в Харьковской области

30 марта 2024 в 22:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ с помощью ОТРК «Искандер» уничтожили обнаруженную групповую цель Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие РФ уничтожили националистов в Харьковской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 30 марта. «Координаты обнаруженной групповой цели были переданы оператором разведывательного дрона на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение на нанесение ракетного удара», — прокомментировали в ведомстве. Отмечается, что на месте дислокации произошло два взрыва. Артиллерия ВС РФ уничтожает опорные пункты ВСУ Артиллеристы «Южной» группировки войск на Донецком направлении уничтожают опорные пункты ВСУ. Это происходит в условиях ослабления с операторами FPV-дронов. «В выполнении боевых задач артиллеристы 1-го армейского корпуса наносят удары по замаскированным огневым позициям <…> Операторы ударных дронов-камикадзе ювелирно уничтожают военнослужащих ВСУ», — отмечают в Минобороны РФ. Расчеты гаубиц Д-30 уничтожают бронетехнику ВСУ Российские расчеты гаубиц Д-30 на Херсонском направлении обстреливают бронетехнику и укрепленные позиции и силы ВСУ. Личный состав батареи группировки войск «Днепр» уничтожил склад боеприпасов. Также было нанесено огневое поражение по замаскированным огневым позициям ВСУ. Обстрелы по Белгородской области Военные Украины выпустили более 40 снарядов по Белгородской области за сутки. Отмечается, что в результате обстрелов один человек погиб, четверо пострадали. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в telegram, Белгород был подвергнут атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Армия Украины также обстреляла село в Грайворонском округе (Белгородская область). Повреждения получили хозпостройки в одном частном доме. Пострадавших нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военнослужащие РФ уничтожили националистов в Харьковской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». Об этом сообщили в Минобороны РФ. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 30 марта. «Координаты обнаруженной групповой цели были переданы оператором разведывательного дрона на пункт боевого управления. Вслед за этим незамедлительно последовало решение на нанесение ракетного удара», — прокомментировали в ведомстве. Отмечается, что на месте дислокации произошло два взрыва. Артиллеристы «Южной» группировки войск на Донецком направлении уничтожают опорные пункты ВСУ. Это происходит в условиях ослабления с операторами FPV-дронов. «В выполнении боевых задач артиллеристы 1-го армейского корпуса наносят удары по замаскированным огневым позициям <…> Операторы ударных дронов-камикадзе ювелирно уничтожают военнослужащих ВСУ», — отмечают в Минобороны РФ. Российские расчеты гаубиц Д-30 на Херсонском направлении обстреливают бронетехнику и укрепленные позиции и силы ВСУ. Личный состав батареи группировки войск «Днепр» уничтожил склад боеприпасов. Также было нанесено огневое поражение по замаскированным огневым позициям ВСУ. Военные Украины выпустили более 40 снарядов по Белгородской области за сутки. Отмечается, что в результате обстрелов один человек погиб, четверо пострадали. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в telegram, Белгород был подвергнут атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Армия Украины также обстреляла село в Грайворонском округе (Белгородская область). Повреждения получили хозпостройки в одном частном доме. Пострадавших нет.