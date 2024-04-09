Труп крупного бизнесмена нашли под окнами многоэтажки в Челябинске

09 апреля 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Погибшим оказался директор компании с миллионной выручкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинцем, чье тело 8 апреля обнаружили под окнами в ЖК «Пара» на Краснопольском проспекте, по предварительным данным, оказался директор крупной компании «Кристаллогидрат» Роберт Давлетшин. Об этом URA.RU рассказал источник в бизнес-среде. «По нашим данным, погибшим оказался владелец и директор ООО „Кристалогидрат“ Давлетшин. Компания с 2018 года занимается розничной и оптовой торговлей и в последнее время вышла на хорошие показатели по выручке. Сейчас правоохранительные органы должны разобраться в произошедшем», — рассказал URA.RU источник. По данным сервиса СБИС, позиции компании на рынке в последние годы действительно укрепились. В 2022 году она зарегистрировала свыше 268 млн выручки, из которых чистая прибыль составила 12,7 млн рублей. URA.RU пыталось связаться с фирмой. По имеющемуся номеру телефона на звонок не ответили. Тело мужчины обнаружили у дома №14 на Краснопольском проспекте. Инцидент подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе челябинского следкома URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцем, чье тело 8 апреля обнаружили под окнами в ЖК «Пара» на Краснопольском проспекте, по предварительным данным, оказался директор крупной компании «Кристаллогидрат» Роберт Давлетшин. Об этом URA.RU рассказал источник в бизнес-среде. «По нашим данным, погибшим оказался владелец и директор ООО „Кристалогидрат“ Давлетшин. Компания с 2018 года занимается розничной и оптовой торговлей и в последнее время вышла на хорошие показатели по выручке. Сейчас правоохранительные органы должны разобраться в произошедшем», — рассказал URA.RU источник. По данным сервиса СБИС, позиции компании на рынке в последние годы действительно укрепились. В 2022 году она зарегистрировала свыше 268 млн выручки, из которых чистая прибыль составила 12,7 млн рублей. URA.RU пыталось связаться с фирмой. По имеющемуся номеру телефона на звонок не ответили. Тело мужчины обнаружили у дома №14 на Краснопольском проспекте. Инцидент подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе челябинского следкома URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.