Труп крупного бизнесмена нашли под окнами многоэтажки в Челябинске

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Тело мужчины на отмели Городского пруда в начале улицы Первомайская. Екатеринбург, труп, тело, мертвец, утопленник, покойник, мешок для трупов
Погибшим оказался директор компании с миллионной выручкой Фото:

Челябинцем, чье тело 8 апреля обнаружили под окнами в ЖК «Пара» на Краснопольском проспекте, по предварительным данным, оказался директор крупной компании «Кристаллогидрат» Роберт Давлетшин. Об этом URA.RU рассказал источник в бизнес-среде.

«По нашим данным, погибшим оказался владелец и директор ООО „Кристалогидрат“ Давлетшин. Компания с 2018 года занимается розничной и оптовой торговлей и в последнее время вышла на хорошие показатели по выручке. Сейчас правоохранительные органы должны разобраться в произошедшем», — рассказал URA.RU источник.

По данным сервиса СБИС, позиции компании на рынке в последние годы действительно укрепились. В 2022 году она зарегистрировала свыше 268 млн выручки, из которых чистая прибыль составила 12,7 млн рублей.

URA.RU пыталось связаться с фирмой. По имеющемуся номеру телефона на звонок не ответили.

Тело мужчины обнаружили у дома №14 на Краснопольском проспекте. Инцидент подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе челябинского следкома URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Челябинцем, чье тело 8 апреля обнаружили под окнами в ЖК «Пара» на Краснопольском проспекте, по предварительным данным, оказался директор крупной компании «Кристаллогидрат» Роберт Давлетшин. Об этом URA.RU рассказал источник в бизнес-среде. «По нашим данным, погибшим оказался владелец и директор ООО „Кристалогидрат“ Давлетшин. Компания с 2018 года занимается розничной и оптовой торговлей и в последнее время вышла на хорошие показатели по выручке. Сейчас правоохранительные органы должны разобраться в произошедшем», — рассказал URA.RU источник. По данным сервиса СБИС, позиции компании на рынке в последние годы действительно укрепились. В 2022 году она зарегистрировала свыше 268 млн выручки, из которых чистая прибыль составила 12,7 млн рублей. URA.RU пыталось связаться с фирмой. По имеющемуся номеру телефона на звонок не ответили. Тело мужчины обнаружили у дома №14 на Краснопольском проспекте. Инцидент подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по региону. В пресс-службе челябинского следкома URA.RU сообщили, что по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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