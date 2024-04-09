РБК: Челябинск снова стал лидером по России по росту цен на жилье

09 апреля 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

За год средняя стоимость «вторички» поднялась на 37,8% почти до 92 тысяч рублей за квадратный метр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинск в январе—марте 2024 года лидировал по РФ по темпам годового роста цен на квартиры на вторичном рынке. За год средняя стоимость вторичных квартир поднялась на 37,8% почти до 92 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на портале о недвижимости. «В январе — марте 2024 года лидером среди городов-миллионников России по темпам годового роста цен на вторичное жилье стал Челябинск. По сравнению с первым кварталом 2023 года средняя цена квадратного метра выросла на 37,8%, до 91,8 тысяч рублей», — сообщается на портале «РБК-недвижимость» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Недвижимость». По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, лидерство Челябинска по росту цен на вторичное жилье связана с возросшей активностью покупателей, с высочайшим спросом на жилье. При этом в Москве, напротив, цены на вторичное жилье в конце 2023 года достигли своего потолка, поэтому на вторичное жилье там был замечен небольшой рост цен. Также в топ-5 по росту цен на вторичное жилье среди городов-миллионников РФ вошли Ростов-на-Дону, где за год средняя цена «квадрата» выросла на 21,3%, до 120 тысяч рублей, и Волгоград, где средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 19,2%, до 88,2 тысяч рублей. На четвертой позиции рейтинга Красноярск, там вторичное жилье подорожало на 20%, и на пятой — Казань с ростом цен на вторичные квартиры на 19%. В Москве средняя цена квадрата на вторичном рынке выросла за год на 16,6% и составила по итогам первого квартала 326,4 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинск в январе—марте 2024 года лидировал по РФ по темпам годового роста цен на квартиры на вторичном рынке. За год средняя стоимость вторичных квартир поднялась на 37,8% почти до 92 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на портале о недвижимости. «В январе — марте 2024 года лидером среди городов-миллионников России по темпам годового роста цен на вторичное жилье стал Челябинск. По сравнению с первым кварталом 2023 года средняя цена квадратного метра выросла на 37,8%, до 91,8 тысяч рублей», — сообщается на портале «РБК-недвижимость» со ссылкой на исследование сервиса «Авито Недвижимость». По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, лидерство Челябинска по росту цен на вторичное жилье связана с возросшей активностью покупателей, с высочайшим спросом на жилье. При этом в Москве, напротив, цены на вторичное жилье в конце 2023 года достигли своего потолка, поэтому на вторичное жилье там был замечен небольшой рост цен. Также в топ-5 по росту цен на вторичное жилье среди городов-миллионников РФ вошли Ростов-на-Дону, где за год средняя цена «квадрата» выросла на 21,3%, до 120 тысяч рублей, и Волгоград, где средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 19,2%, до 88,2 тысяч рублей. На четвертой позиции рейтинга Красноярск, там вторичное жилье подорожало на 20%, и на пятой — Казань с ростом цен на вторичные квартиры на 19%. В Москве средняя цена квадрата на вторичном рынке выросла за год на 16,6% и составила по итогам первого квартала 326,4 тысяч рублей.