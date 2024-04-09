Холдинг пермского олигарха разместил облигации на миллиарды рублей

Пермское АО «Эр-Телеком Холдинг», которое контролируется входящим в список Forbes бизнесменом Андреем Кузяевым, разместило облигации на 8 млрд рублей. Срок погашения ценных бумаг телекоммуникационной компании составляет 4 года и 9 месяцев с даты их размещения.
«Акционерное общество „Эр-Телеком Холдинг“, завершение процедуры размещения ценных бумаг. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные в количестве 8 млн штук. Стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Форма оплаты размещенных облигаций — денежные средства в рублях в безналичном порядке», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Ценные бумаги компании размещаются на Московской бирже, где их по номинальной стоимости могут приобрести желающие инвестировать в бизнес. Процедура погашения означает выкуп долговых бумаг у инвесторов. Они получают обратно свои средства с процентами, а компания, выпустившая облигации, закрывает обязательства перед держателями ценных бумаг.
Пермское АО «Эр-Телеком Холдинг» занимается оказанием различных телекоммуникационных услуг. Это предоставление доступа к сети Интернет, местная телефонная связь, IP-телефония и облачные сервисы. Бизнесмен Андрей Кузяев, контролирующий холдинг, входит в число 200 богатейших российских предпринимателей. В 2021 году журнал Forbes оценил состояние Кузяева в 850 миллионов долларов.
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Пермское АО «Эр-Телеком Холдинг», которое контролируется входящим в список Forbes бизнесменом Андреем Кузяевым, разместило облигации на 8 млрд рублей. Срок погашения ценных бумаг телекоммуникационной компании составляет 4 года и 9 месяцев с даты их размещения. «Акционерное общество „Эр-Телеком Холдинг“, завершение процедуры размещения ценных бумаг. Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные в количестве 8 млн штук. Стоимость одной ценной бумаги — 1000 рублей. Форма оплаты размещенных облигаций — денежные средства в рублях в безналичном порядке», — сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации. Ценные бумаги компании размещаются на Московской бирже, где их по номинальной стоимости могут приобрести желающие инвестировать в бизнес. Процедура погашения означает выкуп долговых бумаг у инвесторов. Они получают обратно свои средства с процентами, а компания, выпустившая облигации, закрывает обязательства перед держателями ценных бумаг. Пермское АО «Эр-Телеком Холдинг» занимается оказанием различных телекоммуникационных услуг. Это предоставление доступа к сети Интернет, местная телефонная связь, IP-телефония и облачные сервисы. Бизнесмен Андрей Кузяев, контролирующий холдинг, входит в число 200 богатейших российских предпринимателей. В 2021 году журнал Forbes оценил состояние Кузяева в 850 миллионов долларов.