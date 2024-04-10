В Кремле надеются, что Путин и Пашинян смогут лично обсудить вопросы вокруг Армении

В Кремле надеются, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин смогут лично обсудить все вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление армянского премьера о том, что Ереван не допускал ошибок в отношениях с Москвой в отличие от России.
«Мы надеемся, что в обозримой перспективе будет возможность у президента и премьера лично обсудить вопрос. Армения — наш партнер и союзник, нас объединяют многие интеграционные форматы, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения», — заявил Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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