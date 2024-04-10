В Кремле надеются, что Путин и Пашинян смогут лично обсудить вопросы вокруг Армении

Песков: Путину и Пашиняну нужно встретиться для решения всех вопросов
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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир, пашинян никол
Владимир Путин (слева) и Никол Пашинян (справа) должны лично обсудить уладить вопросы отношений РФ и Армении, сказал Дмитрий Песков Фото:

В Кремле надеются, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин смогут лично обсудить все вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление армянского премьера о том, что Ереван не допускал ошибок в отношениях с Москвой в отличие от России.

«Мы надеемся, что в обозримой перспективе будет возможность у президента и премьера лично обсудить вопрос. Армения — наш партнер и союзник, нас объединяют многие интеграционные форматы, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения», — заявил Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

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В Кремле надеются, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин смогут лично обсудить все вопросы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление армянского премьера о том, что Ереван не допускал ошибок в отношениях с Москвой в отличие от России. «Мы надеемся, что в обозримой перспективе будет возможность у президента и премьера лично обсудить вопрос. Армения — наш партнер и союзник, нас объединяют многие интеграционные форматы, исторические двусторонние отношения, гуманитарные отношения», — заявил Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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