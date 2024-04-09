Депутат из ХМАО устроил в школе переполох, поймав учительницу на неграмотности

В Нижневартовске депутат Криста поймал учительницу на неграмотности

10 апреля 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Учительница исправляла корректно написанные детьми слова и путалась в запятых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нижневартовский депутат от КПРФ Анатолий Криста устроил в школе переполох, поймав учительницу на неграмотности. Педагог начальных классов СОШ № 17 Елена Ситникова исправляла правильно написанные детьми слова и путалась в запятых. Родители возмутились и нажаловались на преподавателя депутату, а тот уже привлек тяжелую артиллерию в виде департаментов образования города и ХМАО. Об этом Криста рассказал URA.RU, приложив копии жалоб и полученных ответов ведомств. «Факт пропуска учителем пунктуационных и орфографических ошибок подтвержден в ходе анализа рабочих тетрадей, обучающихся по русскому языку. Ситниковой Е.А. рекомендовано пройти курсы повышения квалификации по данному предмету», — указано в письме департамента образования Нижневартовска. Директору школы № 17 Андрею Смолину рекомендовали передать часы русского языка в классе другому учителю на период переподготовки учителя. Также школой заинтересовались прокуратура, инспекция по труду и Счетная палата Нижневартовска — учебное заведение ждут проверки эффективности использования бюджетных средств, поскольку депутат потребовал разобраться не только в инциденте с педагогом, но и соблюдении трудового законодательства. Примечательно, что директор школы единоросс Смолин в 2021 году проиграл Кристе выборы в гордуму. В марте 2024 года, когда тот собрался прийти на мероприятие, посвященное «парте героя», которое несколько месяцев готовили ученики, его внезапно отменили. Коммунист возмутился и предложил выдать Смолину «служебную овчарку, карманный шлагбаум и большой свисток». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нижневартовский депутат от КПРФ Анатолий Криста устроил в школе переполох, поймав учительницу на неграмотности. Педагог начальных классов СОШ № 17 Елена Ситникова исправляла правильно написанные детьми слова и путалась в запятых. Родители возмутились и нажаловались на преподавателя депутату, а тот уже привлек тяжелую артиллерию в виде департаментов образования города и ХМАО. Об этом Криста рассказал URA.RU, приложив копии жалоб и полученных ответов ведомств. «Факт пропуска учителем пунктуационных и орфографических ошибок подтвержден в ходе анализа рабочих тетрадей, обучающихся по русскому языку. Ситниковой Е.А. рекомендовано пройти курсы повышения квалификации по данному предмету», — указано в письме департамента образования Нижневартовска. Директору школы № 17 Андрею Смолину рекомендовали передать часы русского языка в классе другому учителю на период переподготовки учителя. Также школой заинтересовались прокуратура, инспекция по труду и Счетная палата Нижневартовска — учебное заведение ждут проверки эффективности использования бюджетных средств, поскольку депутат потребовал разобраться не только в инциденте с педагогом, но и соблюдении трудового законодательства. Примечательно, что директор школы единоросс Смолин в 2021 году проиграл Кристе выборы в гордуму. В марте 2024 года, когда тот собрался прийти на мероприятие, посвященное «парте героя», которое несколько месяцев готовили ученики, его внезапно отменили. Коммунист возмутился и предложил выдать Смолину «служебную овчарку, карманный шлагбаум и большой свисток».