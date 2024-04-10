10 апреля 2024

Аналитики назвали вакансии ХМАО, на которые проще всего устроится

В ХМАО проще всего устроиться работать врачу, токарю и агенту по недвижимости
© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовая книжка Российской Федерации. Екатеринбург, трудовая книжка, вакансии, трудоустройство, работа
В ХМАО проще всего устроиться работать врачу, токарю и агенту по недвижимости Фото:

В ХМАО проще всего найти работу врачам, агентам по недвижимости и токарям. По данным исследования аналитиков онлайн-платформы HeadHunter, у этих профессии в округе самая низкая конкуренция.

«В марте проще всего было устроиться врачом: на одну вакансию было всего 0,9 резюме (в феврале 1,3 резюме). В тройку входят агенты по недвижимости (1 резюме, ранее 1,4 резюме) и токари (1,1 резюме, ранее 1 резюме)», — сообщили URA.RU в пресс-службе HeadHunter.

Врачам предлагают зарплату в 92 тысячи рублей, а токарям — 120 тысяч рублей. Агентам по недвижимости готовы платить по 80 тысяч рублей.

В феврале жителям ХМАО проще всего было устроиться работать мерчендайзерами, работниками общепита и токарями. Конкуренция в этих сферах в регионе на тот момент была минимальна.

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В ХМАО проще всего найти работу врачам, агентам по недвижимости и токарям. По данным исследования аналитиков онлайн-платформы HeadHunter, у этих профессии в округе самая низкая конкуренция. «В марте проще всего было устроиться врачом: на одну вакансию было всего 0,9 резюме (в феврале 1,3 резюме). В тройку входят агенты по недвижимости (1 резюме, ранее 1,4 резюме) и токари (1,1 резюме, ранее 1 резюме)», — сообщили URA.RU в пресс-службе HeadHunter. Врачам предлагают зарплату в 92 тысячи рублей, а токарям — 120 тысяч рублей. Агентам по недвижимости готовы платить по 80 тысяч рублей. В феврале жителям ХМАО проще всего было устроиться работать мерчендайзерами, работниками общепита и токарями. Конкуренция в этих сферах в регионе на тот момент была минимальна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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