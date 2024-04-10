Аналитики назвали вакансии ХМАО, на которые проще всего устроится

В ХМАО проще всего устроиться работать врачу, токарю и агенту по недвижимости

11 апреля 2024 в 17:38 Размер текста - 17 +

В ХМАО проще всего устроиться работать врачу, токарю и агенту по недвижимости Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО проще всего найти работу врачам, агентам по недвижимости и токарям. По данным исследования аналитиков онлайн-платформы HeadHunter, у этих профессии в округе самая низкая конкуренция.



«В марте проще всего было устроиться врачом: на одну вакансию было всего 0,9 резюме (в феврале 1,3 резюме). В тройку входят агенты по недвижимости (1 резюме, ранее 1,4 резюме) и токари (1,1 резюме, ранее 1 резюме)», — сообщили URA.RU в пресс-службе HeadHunter.



Врачам предлагают зарплату в 92 тысячи рублей, а токарям — 120 тысяч рублей. Агентам по недвижимости готовы платить по 80 тысяч рублей.



В феврале жителям ХМАО проще всего было устроиться работать мерчендайзерами, работниками общепита и токарями. Конкуренция в этих сферах в регионе на тот момент была минимальна. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО проще всего найти работу врачам, агентам по недвижимости и токарям. По данным исследования аналитиков онлайн-платформы HeadHunter, у этих профессии в округе самая низкая конкуренция. «В марте проще всего было устроиться врачом: на одну вакансию было всего 0,9 резюме (в феврале 1,3 резюме). В тройку входят агенты по недвижимости (1 резюме, ранее 1,4 резюме) и токари (1,1 резюме, ранее 1 резюме)», — сообщили URA.RU в пресс-службе HeadHunter. Врачам предлагают зарплату в 92 тысячи рублей, а токарям — 120 тысяч рублей. Агентам по недвижимости готовы платить по 80 тысяч рублей. В феврале жителям ХМАО проще всего было устроиться работать мерчендайзерами, работниками общепита и токарями. Конкуренция в этих сферах в регионе на тот момент была минимальна.