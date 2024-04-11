Новый арт-сквер на набережной в Челябинске превратился в ролледром. Фото

12 апреля 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

Бесплатные тренировки по скейтбордингу в арт-сквере начнутся в мае Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в Арт-сквере на набережной реки Миасс теперь можно кататься на скейтах и роликах. Под него задействована бетонная площадка, на которой зимой располагался каток, сообщили в пресс-службе мэрии. «В новой части Арт-сквера на набережной теперь можно кататься на скейтах или роликовых коньках. Напомним, здесь построена бетонная площадка для круглогодичного катания. Зимой это был каток», — сообщили в пресс-службе. На данный момент спортсмены из федерации скейтбординга уже устанавливают фигуры для трюков. В мае для любителей скейтбординга на площадке начнутся бесплатные тренировки. В Челябинске в Арт-сквере на набережной реки Миасс теперь можно кататься на скейтах и роликах Фото: пресс-служба администрации Челябинска В новой части Арт-сквера на набережной бетонная площадка, на которой раньше был каток, превратилась в ролледром Фото: пресс-служба администрации Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в Арт-сквере на набережной реки Миасс теперь можно кататься на скейтах и роликах. Под него задействована бетонная площадка, на которой зимой располагался каток, сообщили в пресс-службе мэрии. «В новой части Арт-сквера на набережной теперь можно кататься на скейтах или роликовых коньках. Напомним, здесь построена бетонная площадка для круглогодичного катания. Зимой это был каток», — сообщили в пресс-службе. На данный момент спортсмены из федерации скейтбординга уже устанавливают фигуры для трюков. В мае для любителей скейтбординга на площадке начнутся бесплатные тренировки.