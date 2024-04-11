В Челябинске в Арт-сквере на набережной реки Миасс теперь можно кататься на скейтах и роликах. Под него задействована бетонная площадка, на которой зимой располагался каток, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В новой части Арт-сквера на набережной теперь можно кататься на скейтах или роликовых коньках. Напомним, здесь построена бетонная площадка для круглогодичного катания. Зимой это был каток», — сообщили в пресс-службе.
На данный момент спортсмены из федерации скейтбординга уже устанавливают фигуры для трюков. В мае для любителей скейтбординга на площадке начнутся бесплатные тренировки.
В Челябинске в Арт-сквере на набережной реки Миасс теперь можно кататься на скейтах и роликах
Фото: пресс-служба администрации Челябинска
В новой части Арт-сквера на набережной бетонная площадка, на которой раньше был каток, превратилась в ролледром
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В Челябинске в Арт-сквере на набережной реки Миасс теперь можно кататься на скейтах и роликах. Под него задействована бетонная площадка, на которой зимой располагался каток, сообщили в пресс-службе мэрии. «В новой части Арт-сквера на набережной теперь можно кататься на скейтах или роликовых коньках. Напомним, здесь построена бетонная площадка для круглогодичного катания. Зимой это был каток», — сообщили в пресс-службе. На данный момент спортсмены из федерации скейтбординга уже устанавливают фигуры для трюков. В мае для любителей скейтбординга на площадке начнутся бесплатные тренировки.