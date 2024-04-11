11 апреля 2024

Новый арт-сквер на набережной в Челябинске превратился в ролледром. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии скейт-парка RCC Extreme. Челябинск, скейтеры, трюки, спорт, экстримал, скейт-парк, фристайл, rcc extreme
Бесплатные тренировки по скейтбордингу в арт-сквере начнутся в мае Фото:

В Челябинске в Арт-сквере на набережной реки Миасс теперь можно кататься на скейтах и роликах. Под него задействована бетонная площадка, на которой зимой располагался каток, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В новой части Арт-сквера на набережной теперь можно кататься на скейтах или роликовых коньках. Напомним, здесь построена бетонная площадка для круглогодичного катания. Зимой это был каток», — сообщили в пресс-службе.

На данный момент спортсмены из федерации скейтбординга уже устанавливают фигуры для трюков. В мае для любителей скейтбординга на площадке начнутся бесплатные тренировки.

В Челябинске в Арт-сквере на набережной реки Миасс теперь можно кататься на скейтах и роликах
В Челябинске в Арт-сквере на набережной реки Миасс теперь можно кататься на скейтах и роликах
Фото:
В новой части Арт-сквера на набережной бетонная площадка, на которой раньше был каток, превратилась в ролледром
В новой части Арт-сквера на набережной бетонная площадка, на которой раньше был каток, превратилась в ролледром
Фото:

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В Челябинске в Арт-сквере на набережной реки Миасс теперь можно кататься на скейтах и роликах. Под него задействована бетонная площадка, на которой зимой располагался каток, сообщили в пресс-службе мэрии. «В новой части Арт-сквера на набережной теперь можно кататься на скейтах или роликовых коньках. Напомним, здесь построена бетонная площадка для круглогодичного катания. Зимой это был каток», — сообщили в пресс-службе. На данный момент спортсмены из федерации скейтбординга уже устанавливают фигуры для трюков. В мае для любителей скейтбординга на площадке начнутся бесплатные тренировки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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