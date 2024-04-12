Силовики организовали проверку на месте аварии Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области»

На трассе между Екатеринбургом и Тюменью водитель грузовика не выдержал дистанцию и врезался в автомобиль Renault Logan. В результате аварии погибла 67-летняя пассажирка иномарки, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель 1984 года рождения, управляя грузовым автомобилем Freightliner, не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающегося автомобиля Renault Logan, под управлением водителя, 1978 года рождения, вследствие чего допустил с ним столкновение. В результате ДТП пассажир легковушки, женщина 1957 года рождения скончалась до приезда скорой медицинской помощи», — следует из сообщения.

Движение на участке осуществляется по одной полосе. Силовики организовали проверку.