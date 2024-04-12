В Челябинске столкнулись четыре автомобиля. Фото

12 апреля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 12 апреля столкнулись четыре автомобиля. Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, авария произошла на улице Героев Танкограда в 13 часов. «По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилями „Газель“, Lada Vesta, „Нива“ и Volvot. В результате ДТП водитель 1962 года рождения „Газели“ получил телесные повреждения», — сообщили в ГИБДД. Другим участникам происшествия 29,43 и 47 лет. В обстоятельствах произошедшего инспекторы в настоящий момент разбираются. В челябинской госавтоинспекции напомнили, что следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водителей призвали выдерживать между машинами дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на работу с гаджетами. В ДТП пострадал водитель «Газели» Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска Авария произошла в 13 часов на улице Героев Танкограда Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 12 апреля столкнулись четыре автомобиля. Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, авария произошла на улице Героев Танкограда в 13 часов. «По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилями „Газель“, Lada Vesta, „Нива“ и Volvot. В результате ДТП водитель 1962 года рождения „Газели“ получил телесные повреждения», — сообщили в ГИБДД. Другим участникам происшествия 29,43 и 47 лет. В обстоятельствах произошедшего инспекторы в настоящий момент разбираются. В челябинской госавтоинспекции напомнили, что следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водителей призвали выдерживать между машинами дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на работу с гаджетами.