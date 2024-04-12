В Челябинске столкнулись четыре автомобиля. Фото

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Весна опять пришла. Челябинск, знак аварийной остановки, дтп, авария, дорожно-транспортное происшествие
В обстоятельствах ДТП разбираются инспекторы ГИБДД Фото:

В Челябинске 12 апреля столкнулись четыре автомобиля. Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, авария произошла на улице Героев Танкограда в 13 часов.

«По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилями „Газель“, Lada Vesta, „Нива“ и Volvot. В результате ДТП водитель 1962 года рождения „Газели“ получил телесные повреждения», — сообщили в ГИБДД.

Другим участникам происшествия 29,43 и 47 лет. В обстоятельствах произошедшего инспекторы в настоящий момент разбираются.

В челябинской госавтоинспекции напомнили, что следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водителей призвали выдерживать между машинами дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на работу с гаджетами.

В ДТП пострадал водитель «Газели»
В ДТП пострадал водитель «Газели»
Фото:
Авария произошла в 13 часов на улице Героев Танкограда
Авария произошла в 13 часов на улице Героев Танкограда
Фото:

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В Челябинске 12 апреля столкнулись четыре автомобиля. Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, авария произошла на улице Героев Танкограда в 13 часов. «По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилями „Газель“, Lada Vesta, „Нива“ и Volvot. В результате ДТП водитель 1962 года рождения „Газели“ получил телесные повреждения», — сообщили в ГИБДД. Другим участникам происшествия 29,43 и 47 лет. В обстоятельствах произошедшего инспекторы в настоящий момент разбираются. В челябинской госавтоинспекции напомнили, что следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водителей призвали выдерживать между машинами дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на работу с гаджетами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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