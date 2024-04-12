В Челябинске 12 апреля столкнулись четыре автомобиля. Как рассказали в пресс-службе городской ГИБДД, авария произошла на улице Героев Танкограда в 13 часов.
«По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилями „Газель“, Lada Vesta, „Нива“ и Volvot. В результате ДТП водитель 1962 года рождения „Газели“ получил телесные повреждения», — сообщили в ГИБДД.
Другим участникам происшествия 29,43 и 47 лет. В обстоятельствах произошедшего инспекторы в настоящий момент разбираются.
В челябинской госавтоинспекции напомнили, что следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Водителей призвали выдерживать между машинами дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на работу с гаджетами.
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