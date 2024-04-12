12 апреля 2024

Пермского бизнесмена из-за растраты денег объявили в международный розыск

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Суд объявил пермского предпринимателя в международный розыск Фото:

Пермский бизнесмен Евгений Габов, который прячется за границей, объявлен в международный розыск. Ранее предприниматель был обвинен в растрате и махинациях с НДС. Об этом говорится в судебных документах.

«Предприниматель Евгений Габов 12 апреля объявлен в международный розыск. Решение вынесла судья Свердловского районного суда Перми Оксана Бабурина», — передает РБК-Пермь со ссылкой на судебные материалы.

По данным следствия, Габов совершал налоговые махинации с НДС, когда был гендиректором пермского ЗАО «Электротехническая компания». Он был обвинен в уклонении от уплаты налогов и находился во всероссийском розыске. Затем ему удалось сбежать за границу, отметили представители правоохранительных органов.

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Пермский бизнесмен Евгений Габов, который прячется за границей, объявлен в международный розыск. Ранее предприниматель был обвинен в растрате и махинациях с НДС. Об этом говорится в судебных документах. «Предприниматель Евгений Габов 12 апреля объявлен в международный розыск. Решение вынесла судья Свердловского районного суда Перми Оксана Бабурина», — передает РБК-Пермь со ссылкой на судебные материалы. По данным следствия, Габов совершал налоговые махинации с НДС, когда был гендиректором пермского ЗАО «Электротехническая компания». Он был обвинен в уклонении от уплаты налогов и находился во всероссийском розыске. Затем ему удалось сбежать за границу, отметили представители правоохранительных органов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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