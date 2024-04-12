Пермского бизнесмена из-за растраты денег объявили в международный розыск

Пермский бизнесмен Евгений Габов, который прячется за границей, объявлен в международный розыск. Ранее предприниматель был обвинен в растрате и махинациях с НДС. Об этом говорится в судебных документах.
«Предприниматель Евгений Габов 12 апреля объявлен в международный розыск. Решение вынесла судья Свердловского районного суда Перми Оксана Бабурина», — передает РБК-Пермь со ссылкой на судебные материалы.
По данным следствия, Габов совершал налоговые махинации с НДС, когда был гендиректором пермского ЗАО «Электротехническая компания». Он был обвинен в уклонении от уплаты налогов и находился во всероссийском розыске. Затем ему удалось сбежать за границу, отметили представители правоохранительных органов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Пермский бизнесмен Евгений Габов, который прячется за границей, объявлен в международный розыск. Ранее предприниматель был обвинен в растрате и махинациях с НДС. Об этом говорится в судебных документах. «Предприниматель Евгений Габов 12 апреля объявлен в международный розыск. Решение вынесла судья Свердловского районного суда Перми Оксана Бабурина», — передает РБК-Пермь со ссылкой на судебные материалы. По данным следствия, Габов совершал налоговые махинации с НДС, когда был гендиректором пермского ЗАО «Электротехническая компания». Он был обвинен в уклонении от уплаты налогов и находился во всероссийском розыске. Затем ему удалось сбежать за границу, отметили представители правоохранительных органов.