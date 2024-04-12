Пермского бизнесмена из-за растраты денег объявили в международный розыск

Суд объявил пермского предпринимателя в международный розыск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермский бизнесмен Евгений Габов, который прячется за границей, объявлен в международный розыск. Ранее предприниматель был обвинен в растрате и махинациях с НДС. Об этом говорится в судебных документах.

«Предприниматель Евгений Габов 12 апреля объявлен в международный розыск. Решение вынесла судья Свердловского районного суда Перми Оксана Бабурина», — передает РБК-Пермь со ссылкой на судебные материалы.

По данным следствия, Габов совершал налоговые махинации с НДС, когда был гендиректором пермского ЗАО «Электротехническая компания». Он был обвинен в уклонении от уплаты налогов и находился во всероссийском розыске. Затем ему удалось сбежать за границу, отметили представители правоохранительных органов.