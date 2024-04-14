14 апреля 2024
13 апреля 2024

Пермское землячество запустило голосование за номинантов на Строгановскую премию

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, флаг пермского края
Строгановская премия вручается за достижения, прославляющие Пермский край Фото:

В 2024 году на Строгановскую премию претендуют 74 человека. Их имена опубликованы на сайте Пермского землячества. Там же каждый может отдать голос за своего кандидата.

«Стали известны имена номинантов на Строгановскую премию. Уже сейчас все номинанты размещены на сайте Пермского землячества — 74 заявки. Открыто интернет-голосование!» — говорится в telegram-канале землячества.

Премии победителям вручат в конце июня. А интернет-голосование продлится до 30 апреля. До конца месяца также продлен и срок подачи заявок от соискателей.

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В 2024 году на Строгановскую премию претендуют 74 человека. Их имена опубликованы на сайте Пермского землячества. Там же каждый может отдать голос за своего кандидата. «Стали известны имена номинантов на Строгановскую премию. Уже сейчас все номинанты размещены на сайте Пермского землячества — 74 заявки. Открыто интернет-голосование!» — говорится в telegram-канале землячества. Премии победителям вручат в конце июня. А интернет-голосование продлится до 30 апреля. До конца месяца также продлен и срок подачи заявок от соискателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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