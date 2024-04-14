Пермское землячество запустило голосование за номинантов на Строгановскую премию

Строгановская премия вручается за достижения, прославляющие Пермский край Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В 2024 году на Строгановскую премию претендуют 74 человека. Их имена опубликованы на сайте Пермского землячества. Там же каждый может отдать голос за своего кандидата.

«Стали известны имена номинантов на Строгановскую премию. Уже сейчас все номинанты размещены на сайте Пермского землячества — 74 заявки. Открыто интернет-голосование!» — говорится в telegram-канале землячества.

Премии победителям вручат в конце июня. А интернет-голосование продлится до 30 апреля. До конца месяца также продлен и срок подачи заявок от соискателей.