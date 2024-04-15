В Сургуте (ХМАО) мигрант устроил дебош в отделении почты из-за регистрации. Мужчина кричал и бросал в лицо сотрудницы документы, пишет telegram-канал «К-информ Сургут».
«Мужчина требовал у сотрудницы сделать ему регистрацию. Швырял в лицо документы, вел себя неадекватно. Со слов работника, заявление в ФМС [миграционную службу] были оформлены неверно, но его это не волновало», — говорится в канале.
В публикации уточняют, что ситуация случилась в отделении почты на улице Островского, а работники вызвали полицию. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации ответ не поступил.
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