В Сургуте мигрант устроил дебош на почте. Видео

15 апреля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Мужчина кричал и бросал в лицо сотрудницы почты документы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) мигрант устроил дебош в отделении почты из-за регистрации. Мужчина кричал и бросал в лицо сотрудницы документы, пишет telegram-канал «К-информ Сургут». «Мужчина требовал у сотрудницы сделать ему регистрацию. Швырял в лицо документы, вел себя неадекватно. Со слов работника, заявление в ФМС [миграционную службу] были оформлены неверно, но его это не волновало», — говорится в канале. В публикации уточняют, что ситуация случилась в отделении почты на улице Островского, а работники вызвали полицию. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) мигрант устроил дебош в отделении почты из-за регистрации. Мужчина кричал и бросал в лицо сотрудницы документы, пишет telegram-канал «К-информ Сургут». «Мужчина требовал у сотрудницы сделать ему регистрацию. Швырял в лицо документы, вел себя неадекватно. Со слов работника, заявление в ФМС [миграционную службу] были оформлены неверно, но его это не волновало», — говорится в канале. В публикации уточняют, что ситуация случилась в отделении почты на улице Островского, а работники вызвали полицию. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации ответ не поступил.