В Сургуте мигрант устроил дебош на почте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Здание почты России. Курган, почта россии, главпочтамт курган, здание главпочтамта
Мужчина кричал и бросал в лицо сотрудницы почты документы Фото:

В Сургуте (ХМАО) мигрант устроил дебош в отделении почты из-за регистрации. Мужчина кричал и бросал в лицо сотрудницы документы, пишет telegram-канал «К-информ Сургут».

«Мужчина требовал у сотрудницы сделать ему регистрацию. Швырял в лицо документы, вел себя неадекватно. Со слов работника, заявление в ФМС [миграционную службу] были оформлены неверно, но его это не волновало», — говорится в канале.

В публикации уточняют, что ситуация случилась в отделении почты на улице Островского, а работники вызвали полицию. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) мигрант устроил дебош в отделении почты из-за регистрации. Мужчина кричал и бросал в лицо сотрудницы документы, пишет telegram-канал «К-информ Сургут». «Мужчина требовал у сотрудницы сделать ему регистрацию. Швырял в лицо документы, вел себя неадекватно. Со слов работника, заявление в ФМС [миграционную службу] были оформлены неверно, но его это не волновало», — говорится в канале. В публикации уточняют, что ситуация случилась в отделении почты на улице Островского, а работники вызвали полицию. Агентство попросило прокомментировать ситуацию в окружном УМВД. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...