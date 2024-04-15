15 апреля 2024

Мэра Березников жители заподозрили в фиктивной фотосессии на субботнике. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный субботник. Пермь, лопаты, уборка в парке, щетки
Субботники стартуют весной по всему Пермскому краю Фото:

Глава города Березники в Пермском крае Алексей Казаченко призвал жителей выйти на субботник. Соответствующий пост с фото он опубликовал в социальных сетях. Но пользователи заметили, что градоначальник на одном из них позирует, держа в руках лишь черенок от граблей, а не сам инструмент.

«К чему эта показуха-то, можно узнать? Он просто с палкой позирует!» — пишет в комментариях под постом мэра Екатерина Ефремова. Администрация Березников уверяет, что это лишь обман зрения. «Палка — это немного другое. В данном случае — черенок грабель. Приглашаем присоединиться к субботнику и увидеть реальный процесс уборки, когда грабли в листве, их на фото не видно», — заявили в мэрии.

В своей публикации Казаченко сообщил, что подписал постановление о проведении субботников в городе. «Приглашаю сотрудников градообразующих предприятий, бюджетной сферы, управляющих компаний, индивидуальных предпринимателей и просто неравнодушных березниковцев», — призвал он.

На фото пользователи не увидели рабочей части инструмента
На фото пользователи не увидели рабочей части инструмента
Фото:

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Глава города Березники в Пермском крае Алексей Казаченко призвал жителей выйти на субботник. Соответствующий пост с фото он опубликовал в социальных сетях. Но пользователи заметили, что градоначальник на одном из них позирует, держа в руках лишь черенок от граблей, а не сам инструмент. «К чему эта показуха-то, можно узнать? Он просто с палкой позирует!» — пишет в комментариях под постом мэра Екатерина Ефремова. Администрация Березников уверяет, что это лишь обман зрения. «Палка — это немного другое. В данном случае — черенок грабель. Приглашаем присоединиться к субботнику и увидеть реальный процесс уборки, когда грабли в листве, их на фото не видно», — заявили в мэрии. В своей публикации Казаченко сообщил, что подписал постановление о проведении субботников в городе. «Приглашаю сотрудников градообразующих предприятий, бюджетной сферы, управляющих компаний, индивидуальных предпринимателей и просто неравнодушных березниковцев», — призвал он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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