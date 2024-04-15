Субботники стартуют весной по всему Пермскому краю Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Глава города Березники в Пермском крае Алексей Казаченко призвал жителей выйти на субботник. Соответствующий пост с фото он опубликовал в социальных сетях. Но пользователи заметили, что градоначальник на одном из них позирует, держа в руках лишь черенок от граблей, а не сам инструмент.

«К чему эта показуха-то, можно узнать? Он просто с палкой позирует!» — пишет в комментариях под постом мэра Екатерина Ефремова. Администрация Березников уверяет, что это лишь обман зрения. «Палка — это немного другое. В данном случае — черенок грабель. Приглашаем присоединиться к субботнику и увидеть реальный процесс уборки, когда грабли в листве, их на фото не видно», — заявили в мэрии.

В своей публикации Казаченко сообщил, что подписал постановление о проведении субботников в городе. «Приглашаю сотрудников градообразующих предприятий, бюджетной сферы, управляющих компаний, индивидуальных предпринимателей и просто неравнодушных березниковцев», — призвал он.

На фото пользователи не увидели рабочей части инструмента Алексей Казаченко Фото: