Пермячка застряла в аэропорту Дубая без еды из-за ливней

17 апреля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Точной информации о вылете туроператор не дает Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Перми Елена Носик вместе с другими туристами не может вылететь из Дубая в Россию. Рейс задержали на сутки, и путешественникам в тяжелых условиях приходится ждать вылет в аэропорту, пока не закончится ливень. «Тут просто кошмар. Рейс на сутки перенесли. Все это время в аэропорту сижу. Только бутылку воды дали. И ночью вчера выдали бокс из „Макдональдса“ с ножкой куриной и картошкой фри. Должен быть сегодня вылет в 19:30, надеюсь, сможем улететь», — рассказала девушка корреспонденту агентства. Она добавила, что представители авиакомпании и туроператора не дают никакую информацию. Несмотря на задержку рейса на 24 часа, туристам не предложили переночевать в гостинице. Пермячка покупала путевку у туроператора Anex. На его странице в соцсети «ВКонтакте» сказано, что расписание рейсов из Дубая, запланированных на 16 и 17 апреля, корректируется, а сам туроператор остается на связи с туристами. Путешественникам предлагают сохранить чеки за оплату проживания, питания и транспорт, чтобы потом вернуть деньги, сказано в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Перми Елена Носик вместе с другими туристами не может вылететь из Дубая в Россию. Рейс задержали на сутки, и путешественникам в тяжелых условиях приходится ждать вылет в аэропорту, пока не закончится ливень. «Тут просто кошмар. Рейс на сутки перенесли. Все это время в аэропорту сижу. Только бутылку воды дали. И ночью вчера выдали бокс из „Макдональдса“ с ножкой куриной и картошкой фри. Должен быть сегодня вылет в 19:30, надеюсь, сможем улететь», — рассказала девушка корреспонденту агентства. Она добавила, что представители авиакомпании и туроператора не дают никакую информацию. Несмотря на задержку рейса на 24 часа, туристам не предложили переночевать в гостинице. Пермячка покупала путевку у туроператора Anex. На его странице в соцсети «ВКонтакте» сказано, что расписание рейсов из Дубая, запланированных на 16 и 17 апреля, корректируется, а сам туроператор остается на связи с туристами. Путешественникам предлагают сохранить чеки за оплату проживания, питания и транспорт, чтобы потом вернуть деньги, сказано в сообщении.