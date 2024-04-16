Пермячка застряла в аэропорту Дубая без еды из-за ливней

Жительница Перми Елена Носик вместе с другими туристами не может вылететь из Дубая в Россию. Рейс задержали на сутки, и путешественникам в тяжелых условиях приходится ждать вылет в аэропорту, пока не закончится ливень.
«Тут просто кошмар. Рейс на сутки перенесли. Все это время в аэропорту сижу. Только бутылку воды дали. И ночью вчера выдали бокс из „Макдональдса“ с ножкой куриной и картошкой фри. Должен быть сегодня вылет в 19:30, надеюсь, сможем улететь», — рассказала девушка корреспонденту агентства.
Она добавила, что представители авиакомпании и туроператора не дают никакую информацию. Несмотря на задержку рейса на 24 часа, туристам не предложили переночевать в гостинице. Пермячка покупала путевку у туроператора Anex. На его странице в соцсети «ВКонтакте» сказано, что расписание рейсов из Дубая, запланированных на 16 и 17 апреля, корректируется, а сам туроператор остается на связи с туристами. Путешественникам предлагают сохранить чеки за оплату проживания, питания и транспорт, чтобы потом вернуть деньги, сказано в сообщении.
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Жительница Перми Елена Носик вместе с другими туристами не может вылететь из Дубая в Россию. Рейс задержали на сутки, и путешественникам в тяжелых условиях приходится ждать вылет в аэропорту, пока не закончится ливень. «Тут просто кошмар. Рейс на сутки перенесли. Все это время в аэропорту сижу. Только бутылку воды дали. И ночью вчера выдали бокс из „Макдональдса“ с ножкой куриной и картошкой фри. Должен быть сегодня вылет в 19:30, надеюсь, сможем улететь», — рассказала девушка корреспонденту агентства. Она добавила, что представители авиакомпании и туроператора не дают никакую информацию. Несмотря на задержку рейса на 24 часа, туристам не предложили переночевать в гостинице. Пермячка покупала путевку у туроператора Anex. На его странице в соцсети «ВКонтакте» сказано, что расписание рейсов из Дубая, запланированных на 16 и 17 апреля, корректируется, а сам туроператор остается на связи с туристами. Путешественникам предлагают сохранить чеки за оплату проживания, питания и транспорт, чтобы потом вернуть деньги, сказано в сообщении.