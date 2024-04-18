18 апреля 2024

США наложили вето на проект принятия Палестины в ООН

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Официальный сайт президента Украины, оон
США применили вето к проекту по принятию Палестины в ООН Фото:

Соединенные Штаты применили вето к проекту резолюции Совета Безопасности ООН, который предлагал Генеральной ассамблее принять Палестину в качестве полноправного члена организации. Об этом сообщает РИА Новости.

В проекте резолюции, инициированном Алжиром от имени арабских стран, содержалась рекомендация к Генеральной ассамблее: «Совет безопасности, изучив заявку Государства Палестина на принятие в ООН, рекомендует Генеральной ассамблее принять Государство Палестина в состав членов ООН». Однако на проект было наложено вето, говорится в материале агенства.

Палестина обладает статусом наблюдателя в ООН с 2012 года, в то время как Израиль является полноправным членом с момента образования организации. Принятие рекомендации Советом Безопасности позволило бы перенести вопрос о членстве Палестины на обсуждение Генеральной ассамблеи, где для приема нового государства необходимо две трети голосов.

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Соединенные Штаты применили вето к проекту резолюции Совета Безопасности ООН, который предлагал Генеральной ассамблее принять Палестину в качестве полноправного члена организации. Об этом сообщает РИА Новости. В проекте резолюции, инициированном Алжиром от имени арабских стран, содержалась рекомендация к Генеральной ассамблее: «Совет безопасности, изучив заявку Государства Палестина на принятие в ООН, рекомендует Генеральной ассамблее принять Государство Палестина в состав членов ООН». Однако на проект было наложено вето, говорится в материале агенства. Палестина обладает статусом наблюдателя в ООН с 2012 года, в то время как Израиль является полноправным членом с момента образования организации. Принятие рекомендации Советом Безопасности позволило бы перенести вопрос о членстве Палестины на обсуждение Генеральной ассамблеи, где для приема нового государства необходимо две трети голосов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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