США наложили вето на проект принятия Палестины в ООН

Соединенные Штаты применили вето к проекту резолюции Совета Безопасности ООН, который предлагал Генеральной ассамблее принять Палестину в качестве полноправного члена организации. Об этом сообщает РИА Новости.
В проекте резолюции, инициированном Алжиром от имени арабских стран, содержалась рекомендация к Генеральной ассамблее: «Совет безопасности, изучив заявку Государства Палестина на принятие в ООН, рекомендует Генеральной ассамблее принять Государство Палестина в состав членов ООН». Однако на проект было наложено вето, говорится в материале агенства.
Палестина обладает статусом наблюдателя в ООН с 2012 года, в то время как Израиль является полноправным членом с момента образования организации. Принятие рекомендации Советом Безопасности позволило бы перенести вопрос о членстве Палестины на обсуждение Генеральной ассамблеи, где для приема нового государства необходимо две трети голосов.
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